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強調「沒為難」郭董買疫苗　陳時中：市場上幾乎沒現貨

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-04 15:02:59｜2021-06-04 16:19:33

鴻海集團創辦人郭台銘欲對外購買疫苗，並已在日前向中央提供申請，但目前因缺少「原廠授權書」而卡關。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）再度回應，沒有人要為難這件事，但據他所知現在市場上沒現貨。

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陳時中表示，目前中央所需要的相關文件，就是要看有沒有真正的貨品，原廠授權書就是原廠會供貨的確認文件；如果鴻海這邊要申請文件有困難，政府也願意來幫忙聯繫原廠，看是不是有這樣的貨品準備出售。　

陳時中說，依據這段時間政府在採買跟簽約過程，各大國際疫苗廠都只跟中央往來，而且市面上目前也幾乎沒有現貨；但有人可能有管道可取得疫苗，政府也歡迎，但也要確認來源正確，畢竟現在國際上也很多不同的新聞傳出來，如果造成這樣的空轉也不好。

陳時中強調，鴻海的相關文件比較齊全，政府也相當願意協助，也希望有好的結果出來，「但就我知道，（買疫苗）這很難，沒有人要為難這件事，買疫苗本來就是很難的事」。

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
 

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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