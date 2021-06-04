今再增21例死亡個案！2例年僅30多歲有洗腎、糖尿病史
中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，國內新增339例本土個案，另有校正回歸本土個案133例，確診個案中新增21例死亡；死亡個案年齡介於30多歲至90多歲。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-04 16:01:41｜2021-06-04 16:03:11
指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，共計為男性14位、女性7位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，有2位死亡個案僅30多歲，其中分別有洗腎與糖尿病病史；今日公布的21例死亡個案中，除了有1例50幾歲患者之外，其他都有潛伏疾病。
醫療應變組副組長羅一鈞則說明，截至昨日為止，共有8679個病例，年齡層比例最高的還是60歲以上有3322位佔38％；40到59歲是3097位佔35.7％；20到39歲是1755位佔20％；其他則是19歲以下。
羅一鈞指出，20到39歲目前還不是最大宗的感染年齡層，不過這個年齡的感染者通常是無症狀或是輕症，不見得會去就醫或是採檢，但雙北的社區感染還是很普遍，大家應提防，以免自己感染或是波及到身邊的其他人。
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