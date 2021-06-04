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今再增21例死亡個案！2例年僅30多歲有洗腎、糖尿病史

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）4日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）4日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-04 16:01:41｜2021-06-04 16:03:11

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，國內新增339例本土個案，另有校正回歸本土個案133例，確診個案中新增21例死亡；死亡個案年齡介於30多歲至90多歲。

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指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，共計為男性14位、女性7位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日。

▲6月4日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
▲6月4日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，有2位死亡個案僅30多歲，其中分別有洗腎與糖尿病病史；今日公布的21例死亡個案中，除了有1例50幾歲患者之外，其他都有潛伏疾病。

醫療應變組副組長羅一鈞則說明，截至昨日為止，共有8679個病例，年齡層比例最高的還是60歲以上有3322位佔38％；40到59歲是3097位佔35.7％；20到39歲是1755位佔20％；其他則是19歲以下。

羅一鈞指出，20到39歲目前還不是最大宗的感染年齡層，不過這個年齡的感染者通常是無症狀或是輕症，不見得會去就醫或是採檢，但雙北的社區感染還是很普遍，大家應提防，以免自己感染或是波及到身邊的其他人。

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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