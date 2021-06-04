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獨／不滿朱學恒帶頭作亂　台灣青年回敬2盆葬禮花籃

▲名嘴朱學恒日前送葬禮花籃到指揮中心，有台灣青年看不下去，也回敬葬禮花籃給朱學恆。（圖／民眾提供）
▲名嘴朱學恒日前送葬禮花籃到指揮中心，有台灣青年看不下去，也回敬葬禮花籃給朱學恆。（圖／民眾提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-04 13:31:21｜2021-06-04 13:33:49

名嘴朱學恒日前送了4盆葬禮花籃到中央疫情指揮中心，花籃寫有「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」字卡，諷刺指揮中心防疫不力。有青年看不下去朱學恒到處噴髒水、抹煞指揮中心的努力，因此選在六四事件週年的今（４）日，回敬2盆喪禮花籃至登記朱學恒名字的會計師事務所，花籃寫著「祝朱學恒大師典型垂範」，並署名台灣人民敬賀；該青年說，希望朱學恒也嚐嚐收到葬禮花籃的滋味，更希望朱勿忘天安門事件。

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台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，朱學恒日前送了4盆葬禮花籃到中央疫情指揮中心，此舉引發正反兩極評價。有人認為這樣做大快人心，但也有網友覺得不妥，認為很沒水準、且無法解決問題。

有青年不滿朱學恒帶頭作亂、到處送花，為了支持指揮中心、花農，因此也仿效送上2盆葬禮花籃到朱學恒的公司，分別寫著「祝朱學恒大師華開見佛」、「祝朱學恒大師典型垂範」，並署名台灣人民敬賀；希望朱學恒也同樣常常收到葬禮花籃的滋味。

▲名嘴朱學恆日前送葬禮花籃到指揮中心，有台灣青年看不下去，也回敬葬禮花籃給朱學恆。（圖／民眾提供）
▲名嘴朱學恒日前送葬禮花籃到指揮中心，有台灣青年看不下去，也回敬葬禮花籃給朱學恒。（圖／民眾提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

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2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

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