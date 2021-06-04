武漢企業要捐500萬疫苗　陳時中：中國疫苗依法不得進來

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武漢康養科技投資中心海外事業部台灣辦公室負責人向媒體表示，透過該公司總部籌資，有意向台方捐贈200萬劑上海復星所代理的BNT疫苗、300萬劑中國國藥所製的疫苗，總共

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▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）