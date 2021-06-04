武漢企業要捐500萬疫苗 陳時中：中國疫苗依法不得進來
根據媒體報導，中國武漢某科技機構指稱，將向台捐助中國國藥集團疫苗與上海復星所代理的BNT疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）回應，如果製造地是在中國，依法是不得進來台灣。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-04 15:25:22｜2021-06-04 16:18:59
武漢康養科技投資中心海外事業部台灣辦公室負責人向媒體表示，透過該公司總部籌資，有意向台方捐贈200萬劑上海復星所代理的BNT疫苗、300萬劑中國國藥所製的疫苗，總共500萬劑。
對此，陳時中今於指揮中心記者會上表示，如果疫苗製造地是在中國，那依法是不得進來台灣；如果製造地不是在中國，那請相關機構提供原廠文件，經由我方確認後，就能繼續相關作為。
另外，針對地方政府考慮將日方捐台疫苗先給日僑先打，陳時中說，「（日僑）人數也不多，我沒有拒絕的理由」，但也有日本僑民說，大家都是同一個生活圈，會依照政府相關順序來施打。
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