日本AZ有原廠授權書？他曝「在地製造」真相：沒有問題
日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），預計在今日下午抵達桃園機場，也引發台日民間大量關注。就有少部分台灣民眾質疑「這批日本AZ，有原廠授權書嗎？」名嘴黃暐瀚也解釋背後真相「這124萬是『日本製』，都是AZ總廠授權製造，沒有問題」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 13:56:59
黃暐瀚在臉書上提到，「真的，很謝謝各國願意給台灣的疫苗。在台灣急需疫苗的此刻，有如久旱甘霖，是救命的疫苗。所以，我謝謝日本，謝謝美國，也謝謝願意給台灣疫苗的中國大陸。我心中感謝的對象，是每一位願意幫助台灣的人，每一個願意幫助台灣的國家，不只日本，不只美國」。
針對部分網友質疑「日本不是聽說有三千萬劑AZ？怎麼才給台灣124萬劑？」黃暐瀚則解釋，「日本跟AZ簽約1.2億劑，原本打算初期生產3000萬劑，但因為其他廠牌數量足夠，政府也不打算施打AZ，所以九州熊本藥廠拿到英國原廠原液之後，只分裝製造了120幾萬劑，這次日本等於是把手上所有的AZ，通通都直接送來台灣」。
而針對原廠授權書部分，黃暐瀚也說，日前台灣購買的1000萬AZ疫苗，本來就是在韓國安東市製造，不是從英國送來。而這124萬劑是「日本製」，都是AZ總廠授權製造，沒有問題。這兩天鴻海董事長郭台銘要引進BNT的種種問題，終究卡在「上海復星」的代理權上，問題在「政治」，並非是「品質」。（編輯：潘毅）
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