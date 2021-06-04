日本送AZ疫苗台灣感謝！國台辦嗆：大陸疫苗才有用

日本在昨天(3日)傳出要送台灣124萬劑阿斯特捷利康(AZ)疫苗後，班機今天(4日)下午就火速抵達台灣，讓台灣政府十分感激。不過日本此舉再度惹毛北京，中國國台辦回應：「台灣民眾都明白，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗，才能有效抵禦病毒侵襲。」
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-04 14:24:07
根據國台辦微博聲明，國台辦發言人馬曉光4日應詢時表示，台灣疫情爆發以來，北京多次表示願盡最大努力，幫助台灣同胞盡快應對疫情，願意提供被世界衛生組織(WHO)納入全球「緊急使用清單」的大陸疫苗，甚至連上海復星醫藥集團都表示，願意將其參與研發和代理的BNT公司mRNA新冠疫苗，提供給台灣民眾。
馬曉光痛批，雖然北京釋出善意，但半個多月過去了，民進黨卻編造出種種藉口，對大陸疫苗輸台橫加阻撓，導致染疫人數和死亡人數節節攀升，也相信台灣民眾都明白，現在只有接受「安全高效、數量充足」的大陸疫苗，才能有效抵禦病毒侵襲，可惜民進黨仍把政治操弄置於民眾的生命健康安全之上。
最後馬曉光強調，台灣的疫情仍在擴散，正在進入一個新的高峰，民眾生命健康將繼續遭受重大損害，反問：「難道民進黨當局的政治生命比台灣民眾的生命還重要？是早一天建立島內民眾免疫屏障重要，還是繼續玩弄兩岸政治對抗的把戲重要？」重申民進黨必須向廣大台灣民眾作出回答。
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