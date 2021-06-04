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中市線上繳交停車費享8折優惠　議員：民眾無感

▲議員江肇國表示，交通局宣布線上繳交停車費享8折優惠方案，根本了無新意，也無法實質減輕民眾的負擔。(圖／江肇國服務處提供2021.6.4)
▲議員江肇國表示，交通局宣布線上繳交停車費享8折優惠方案，根本了無新意，也無法實質減輕民眾的負擔。(圖／江肇國服務處提供2021.6.4)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-04 14:28:44｜2021-06-04 15:07:02

國內新冠疫情持續延燒，許多民眾因配合政府防疫措施，改為分流上班或居家辦公，因此也增加額外的停車費。台中市交通局宣布線上繳交停車費享8折優惠，今(4)民進黨議員江肇國表示，民眾反應申辦手續繁雜，還只有8折優惠，民眾受疫情影響層面廣大，現在盧市長卻連停車費也不全額免費，推出這樣的優惠方案根本了無新意，也無法實質減輕民眾的負擔，建議市府調降或暫緩住宅區附近停車收費，以及委外停車場權利金，減輕業者及市民的負擔。

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江肇國表示，因疫情影響，民眾開始改為居家辦公，但有些民眾所居住的地方沒有自家停車格，也無租賃月租的停車空間，只好停放在住宅周圍的路邊停車格。現在因為疫情關係，必須配合政府防疫規範減少外出，但也增加了額外的停車支出。倘若以西區的英才路-忠明南路口的收費時間及收費方式計算，一天停車費就要高達420元，如果疫情沒有趨緩，這都將造成民眾額外的經濟負擔。

江肇國也指出，查閱其他縣市對於停車費調整的方案，新北、基隆、桃園都已經宣布假日開放黃線，且路邊停車格不收費。以上述同樣路段計算，420元X5天=一週就要支出2100元，若以交通局推出的8折優惠方式計算卻是420X7X0.8=2352元，收費反而還比其他縣市多，根本不是像交通局長說的比其他縣市假日免費還優惠。

另外，江肇國也說，除了一般民眾外，交通局也應該調整委外停車場的權利金，協助業者共度難關。

江肇國表示，市府雖然提出線上支付、減少臨櫃群聚立意良善，但交通局在疫情期間更應該多體諒民眾的生活情況，收費上應該隨疫情狀況調整，讓民眾更有感。建議市府應調降或暫緩收費，待疫情緩和降至二級後，再重新回復收費機制，以減少民眾經濟負擔，及業者所受的衝擊。

交通局長葉昭甫表示，防疫三級警戒期間，為鼓勵民眾減少外出，降低臨櫃交易接觸風險，自6月10日至8月9日期間，推出行動支付及金融電信綁定代扣代繳停車費，不僅免交易手續費，還享8折優惠。

另台中市跟其它縣市不同，有發售路邊停車月票(累進費率不發售)，指定區段月票600元，非指定區段月票1200元，相當便宜，若民眾有長時間停車需求，可購買路邊停車月票享優惠；此外，交通局也推出月票線上購買，每月1日至20日開放訂購「次月」起月票，路邊停車月票最多可預購6個月、開單路外停車場月票最多可預購3個月，線上購票除享95折優惠，單次購買3個月（含）以上更享9折優惠，最高可省360元，免出門、寄到家、更防疫。

針對疫情期間的委外停車場紓困作為，交通局為減輕業者負擔，已推動權利金緩繳機制，另考量三級警戒民眾外出停車的機會降低，確實造成商業行為較頻繁的周邊停車場有營收降低情形，因此正研議權利金減免措施，確認方案後將通知廠商。

 

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