移工工廠疫情升溫！民間、政府單位分析群聚問題對策

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「其實移工們比我們還害怕生病，希望大家能同島一命，」苗栗縣縣議員曾玟學直言沒有人希望染疫，「減少刻板印象發言，一起渡過這次的困難。」他在臉書上發表公開聲明，表示聽聞京元電竹南廠移工目前擔憂染上疫情罷工中、銅鑼廠集體請假14天，盼各界減少刻板印象，共度難關。
長期為外籍移工爭取權益的宜蘭縣漁工職業工會副祕書長李麗華認為，處理方式當然是希望能落實減少群聚，雇主和政府都應提前落實和準備。「一直以來都在想新加坡早已發生過移工宿舍群聚狀況，應警惕在國內的狀況，還有漁工在漁船上群聚的情事，都應該協助處理，而不是出事了才問為什麼他們群聚。漁工首先沒有得到合理的居住空間和民生空間，要怎麼防疫？希望透過這次事件政府和民間能正視各類型移工問題，不只是廠工。」
2013在南方澳成立的「宜蘭縣漁工職業工會」，是台灣第一個（也是目前唯一一個）全由外籍勞工組成的職業工會，因此工會成員及幹部全部都是菲律賓及印尼籍外籍漁工，僅有一位秘書長李麗華是台灣人，同時是工會組成的幕後推手。
而移工工廠疫情爆發的苗栗縣，縣長徐耀昌在今（4）日早上於臉書公布，針對縣內大型工廠之外籍移工，縣府已進行全面快篩，並請警方加強外籍移工聚集場所加強巡查等8項防疫作為，呼籲外界不要過度擔心。
另外新北市中和彩之坊出現越南籍移工確診情事，截至3日已有7人確診和1人快篩陽性。新北市勞工局在2日追查了解，廠方則推稱因人多，導致還有8人未篩檢。該廠目前暫時停工，勞工局持續追查中。
同樣有許多移工工廠的桃園市，市長鄭文燦在防疫會議直播上，針對工廠包括移工宿舍，還有家庭，市府都有提供防疫指引。內容包含人員如何分流、分區、分時段，由勞動局組織專案小組負責。鄭文燦強調，不只是發布防疫指引，更要具體地到每一家工廠跟宿舍勘查、協調，讓每一個防疫對策可以落實。目前桃園市有11萬5000多位移工，其中社福移工包括幫傭、看護，大概2萬多，工廠的產業移工約有9萬人。
台南市市政府勞工局長王鑫基則表示，台南目前有6萬1868人，其中，產業移工4萬5666人、社福移工1萬6202人。目前移工宿舍的防疫為該局宣導防疫重點，原有「移工防疫關懷訪視服務」改以電話輔導方式辦理。
針對在台灣的合法移工，勞動部則製作雇主或仲介協助就醫及隔離流程圖，並且發布相關指引。指引內容為在工作場所和住宿空間實施分流、彈性上下班、交通車消毒和管理住宿地點人員進出等相關辦法，盼能緩解疫情和協助有相關疑似症狀之移工就醫。
針對失聯移工或其他逾期停留或居留的外籍人士，內政部移民署早因擔憂移工因資訊不足而成防疫破口，自今（110）年5月14日起，即結合警政、勞政機關共同推動「外籍人士安心採檢防疫專案」，以多國語言文宣，透過多元管道強力宣導專案資訊，鼓勵有疑似感染症狀的外籍人士，主動出面就醫篩檢。 同時結合勞政機關，特別針對仲介及聘僱移工10人以上的工作場所，加強對仲介、雇主及移工宣導專案措施，以及防疫觀念。「專案規劃迄今，已策動2百餘名外籍人士就醫篩檢，未來將持續配合中央流行疫情指揮中心防疫政策。」移民署發言人說。移民署同時表示將持續推動專案，鼓勵更多外籍人士出面就醫受檢，並提供必要協助及追蹤採檢結果。
另外，中華民國勞動部勞動力發展署推出「Line@移點通」，有印尼、泰文、越南文和英文等四國語言的即時疫情資訊推播，鼓勵移工朋友們加入；而失聯移工有疑似相關症狀均可通報，移民署推出「萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案」以「不收費、不通報、不查處」為原則，呼籲有疑似症狀的失聯移工進行篩檢以自救和救人。民間單位亦有專門針對東南亞外籍人士設計的「防疫社群機器人」，可主動向移工推播最新防疫資訊。四方報團隊亦有製作《新住民及移工懷疑自己確診該怎麼辦？懶人包一次看》指引，盼有需要者詳加閱讀。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。