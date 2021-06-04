124萬劑AZ疫苗抵台　日駐台代表：日台友情堅定不移

日本政府首批贈與台灣的124萬劑AZ疫苗，台灣駐日代表謝長廷親自前往送機，在13點57分左右載有該批疫苗的JL809降落桃園機場。對此，日駐台代表泉裕泰表示，日台友情堅定不移，不論是311還是口罩國家隊，在日本傷心、痛苦的時候，台灣總是伸手陪伴，即便日台都面臨疫情挑戰，日本民眾仍希望能回報恩情。





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日本台灣交流協會臉書上發表「泉裕泰代表致全台灣朋友的心聲」，他說，十年前那次地震海嘯無情奪走家園的時候，我們徬徨流淚，台灣朋友不問回報，同心全力扶持日本﹔一年前，台灣自己還要排隊買口罩的狀況下，看到日本有困難又二話不說，送200萬片口罩和很多物資，馬上想到要幫鄰居加油打氣。





泉裕泰直言，日本傷心、痛苦的時候，台灣總是伸手陪伴，和我們並肩一起渡過。現在日台都面對疫情挑戰，但許多日本民眾在困難中一樣真心想要支持台灣，回報恩情。





泉裕泰表示，我們不認為世上有完美的報答，這次行動只是你們的海島鄰居真心真意的感情，「日本希望幫助台灣，像台灣當年對我們做的一樣。」現在我們之間被疫情阻隔，但病毒阻擋不了朋友真誠的關心、支持鄰居的決心。遇到困難一起面對，一起跨越每個考驗，這就是真朋友。





泉裕泰說，台灣當年幫日本渡過難關的除了跨海送去資源，還有溫暖支持所產生的信心，現在，對抗病毒除了需要疫苗，日本也希望給台灣朋友帶來信心，經過種種挑戰，日台友情更堅定不移。我們手牽手，心連心，繼續一起走向「希望の明日」，當一切過後，無論是在日本或台灣，我們一定會再相見。



