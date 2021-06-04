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簡訊實聯制編8億元預算　政院：電信業者不會跟民眾收費

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-04 15:11:18｜2021-06-04 15:12:26

新冠肺炎疫情三級警戒，政府為防疫推出簡訊實名制系統。國民黨立委賴士葆質疑簡訊實聯制預算編列新台幣8億元是趁火打劫。行政院表示，國家通訊委會(NCC)所編列的預算，並非按簡訊實際使用則數的多寡逐筆計算費用，而電信業者確實不會對使用的民眾或店家，收取任何簡訊的費用。

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針對外界質疑簡訊實聯制一事，行政院發言人羅秉成今（4）日表示，簡訊實聯制是目前市面上最方便迅速的實聯制，5秒鐘即可完成，不需要使用網路連線，非智慧型手機也可使用，兼具方便性、隱私保護和避免共用簽名工具交互感染等功能。

羅秉成強調，民眾使用簡訊不用付費，而NCC本次編列的預算為給電信業者統包處理所有必要的業務費用，包括電信事業須額外擴增設備、建置相關軟硬體系統、加派人力、配合指揮中心後續必要之防疫資料查詢等費用，NCC已對外澄清，其所編列的預算並非按簡訊實際使用則數的多寡逐筆計算費用，而電信業者確實不會也不能對使用的民眾或店家，收取任何簡訊的費用，請國人安心使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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