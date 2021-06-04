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快訊／雙北多處慘「淹成汪洋」！北市災變中心一級開設

▲中央氣象局今（4）日下午針對基隆、宜蘭和雙北地區發布國家級「大雷雨警報」，以及16縣市要嚴防短時強陣雨，另外，水利署也針對台北文山、大安、信義區，新北新店區發布淹水一級警戒；另外，北市府也在下午兩點半左右，宣布市災害應變中心一級開設。（圖／民眾提供）
▲中央氣象局今（4）日下午針對基隆、宜蘭和雙北地區發布國家級「大雷雨警報」，以及16縣市要嚴防短時強陣雨，另外，水利署也針對台北文山、大安、信義區，新北新店區發布淹水一級警戒；另外，北市府也在下午兩點半左右，宣布市災害應變中心一級開設。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 15:58:00

中央氣象局今（4）日下午針對基隆、宜蘭和雙北地區發布國家級「大雷雨警報」，以及16縣市要嚴防短時強陣雨，另外，水利署也針對台北文山、大安、信義區，新北新店區發布淹水一級警戒；而北市府也在下午兩點半左右，宣布市災害應變中心一級開設。

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經濟部水利署今（4）日下午呼籲「低窪地區及道路請特別注意防範積淹水」，也在官網針對台北市大安區、中正區、內湖區、文山區、松山區、信義區、南港區、萬華區，以及新北市止區、深坑區、新店區，發布一級淹水警戒。另外，也針對新北市三重區、中和區、永和區、板橋區，以及基隆市七堵區、中山區，發布二級淹水警戒。

水利署也提醒，當發布「一級淹水警戒」時，發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）如果持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；若發布「二級淹水警戒」時，發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）如果持續降雨，那麼其轄內易淹水村里及道路可能三小時內開始積淹水。

北市府則表示，今午後市內多處積淹水，包括文山區木柵路二段、四段，南湖大橋周邊及信義區市區，都有出現淹水情形，水深約為10公分至50公分，目前測得最大累積雨量為大安區福州山站的127.5毫米。此外，市府也在下午兩點半左右，宣布市災害應變中心一級開設。（編輯：郭佩蓉）

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