台灣爆發移工宿舍群聚　新加坡的經驗讓我們學到什麼？

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移工宿舍環境糟糕爆發群聚 新加坡半數移工染疫
新加坡在去年就因移工宿舍爆發大規模群聚而登上國際媒體頭條，全國30萬移工中就有超過15萬人驗出確診，目前仍佔全國確診數的9成。隨著移工宿舍爆發感染，新加坡移工宿舍過度擁擠、衛生條件不合格的狀況也浮出水面。
人權團體在去年疫情爆發之初就警告，許多移工居住在10幾至20多人一間的狹小臥室中，衛生清潔差，缺乏肥皂和消毒用品，而宿舍廁所、食堂、廚房等公共空間也都屬於共用設備。此外，他們每天還要坐上擁擠的卡車，在工作地和宿舍間往返，一群人擠在一台車中數小時，在沒有相應措施避免群聚的狀況下，將成為疫情蔓延的溫床。不過，新加坡政府對移工族群的漠視最後仍導致位於郊區的40多間移工宿舍陸續爆出感染案例。
移工宿舍群聚爆發後，新加坡以強硬手腕封鎖移工宿舍，杜絕他們與外界接觸，並要求棟與棟之間住戶不能互相往來；不同間、不同樓層的也不可有社交接觸，並開始大規模實施採檢。不過，衛報、BBC等媒體也陸續揭露，許多移工確診後仍被要求回到狹小、擁擠的房間中進行隔離，過程中根本難以與室友保持距離，也難怪最後出現近半移工染疫的情形。
事隔一年，新加坡現在的移工宿舍及工作環境如何？
海峽郵報指出，新加坡移工之工作場域如工廠和建地慢慢開始落實防疫措施，包括教導移工使用手機APP每日上班時進行登記、測量體溫、與同事保持一公尺距離等。也有建設公司會在營造業移工配戴的工程帽上貼上不同顏色的膠帶，以識別不同組別，禁止不同組之組員進行互動，以落實社交距離和分流管控。
至於移工宿舍，海峽郵報報導引述官員說法指出，新加坡在疫情爆發後開始擴建移工宿舍，以紓緩過度擁擠的情形。目前，客工專用宿舍（PBDs）住宿率是其最大容量的60%，相比疫情爆發時的88%已經下降不少。除了因部分移工移居到新落成的QBDs和CTQs宿舍居住外，另一下降原因則是部分移工返鄉潮。儘管稍有改善，但移工宿舍仍然普遍存在過度擁擠、衛生條件低落之情形。
新加坡疫苗政策 未感染移工擴大施打
海峽郵報指出，今年3月開始，新加坡擴大針對國內五大宿舍中尚未感染過的移工施打疫苗，截至五月已經有超過42,000名移工完成接種，佔該國總移工人口的13-15%。新加坡政府也承諾未來將漸進式把疫苗擴打到其他類移工。
封鎖宿舍鐵腕政策挨批缺乏人性 移工出現出走潮
移工宿舍遭到封鎖後，不少媒體紛紛用「監獄」來形容這樣的封鎖政策。新加坡先是禁止移工離開宿舍28天，隨後逐步開放移工外出工作，但皆以嚴格的方式控管，以卡車載人於宿舍和工作地往返，其餘時間移工幾乎不能去其他地方，行動自由受到極大限制。
Quartz報導指出，在疫情趨緩後，即使是採檢呈現陰性的移工也幾乎不被允許在休閒時間離開宿舍，每次外出皆需「提出申請」，且每次僅能出門三小時。不遵守規定的人則會受到嚴重懲處。在2021年第一季，移工終於被允許進入社區，但仍需配戴足跡追蹤器，並定期接受定期篩檢。
根據Vice外媒揭露，許多移工因受不了這樣嚴苛的政策，以及先前長時間宛如「囚禁」一般的隔離生活而在疫情趨緩後選擇返鄉，這樣的出走潮也讓新加坡移工人力出現緊缺。報導中引述一名人力仲介敘述指出，除了已經返鄉的移工外，他們接觸到越來越多移工決定在工作簽到期後不再進行續約，因此在可預見的未來缺工現象將不會緩解。
報導也提到，新加坡現有的移工人力變得十分競爭，許多公司都開始提高薪水搶工，就連新加坡勞動部都指出，國內現在移工人力緊缺，許多建案被迫停工。
台灣可以怎麼做？
台灣也如新加坡一樣出現移工宿舍環境糟糕以及群聚問題，而新加坡的強硬措施也許對疫情控制帶來效果，卻也導致移工出走、影響國內經濟發展的窘境。
台灣在去年底即爆發過移工檢疫宿舍群聚之事件，48名移工在「自主健康管理」期間擠在3個房間連成的大通鋪，讓醫管公司提供的宿舍品質低落問題成為焦點。事件追根究底也是因為宿舍環境糟糕、移工宿舍管理卡在在仲介、雇主和醫管公司三方角色中，權責歸屬不明，而政府忽視相關問題未積極介入審核處理，已經是長就以來的問題。
台灣目前已經面臨移工缺工、國內看護移工跨行轉職之現象，根本原因在於看護工勞動條件太差、缺乏勞基法保障、與廠工待遇差太多造成。勞團指出，「提高勞動條件和保障才是留住人力的根本之道」，新加坡的經驗也許可以提醒我們，面對移工群聚問題，還是應該從源頭導正移工宿舍環境糟糕、缺乏管理和衛生保障等問題，一昧的「圍堵」或管制移工行動自由最後恐怕將適得其反。
我們將在未來報導中，繼續探討其他移工引進國應對移工群聚事件之經驗。
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