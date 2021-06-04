疫情嚴峻　87%民眾支持民間取得疫苗

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但指揮中心在接獲民間有意捐助疫苗的意思表示後，對民間捐贈疫苗一事，立場及說詞顯然不太一致，先是表示疫苗應由政府與原廠簽約採購，才會確保安全。後續才要求有意捐助者應提供8項書面文件申請，後來才在總統蔡英文出面下，安排經濟部長王美花及內政部次長陳宗彥擔任民間企業及宗教團體的「單一窗口」。
對此，有57.8%的民眾認為，政府此舉明顯是看到民怨沸騰，才在不得已的情況下政策「髮夾彎」。另外，也有23.19%的民眾認為，政府的一切操作，只不過是積極為其力推的國產疫苗鋪路而已。也有17.67%的民眾表示，這也證明了政府及指揮中心在採購疫苗這件事情上，重視疫苗的安全性，及取得疫苗的合法性。
有人質疑，當政府採購不到新冠疫苗，但民間企業及團體卻可以透過「管道」取得疫苗，那麼疫苗的效期及藥效就可能有問題。對此，有38.47%的民眾認為，這樣的想法太無聊，畢竟捐贈者不會閒著沒事捐假疫苗。另外也有23.17%的民眾表示，這樣的質疑並不是無的放矢，但國內都能自主研發疫苗了，對於疫苗的真偽，自然也有能力驗證及辨識。同時也有27.43%的民眾表示，只要有疫苗可打都是好事。實際質疑捐贈疫苗的民眾，僅有9.8%。
若民間引進疫苗成真，民眾又有選擇的權力時，民眾會選擇政府引進的疫苗，還是民間引進的疫苗呢？對此，有過半數，約51.26%的民眾表示，不管是政府引進的，或是民間引進的疫苗，只要是進口疫苗都可以信賴。而願意施打民間引進疫苗及只願意施打政府引進疫苗的比例，則分別為25.86%及14.9%。至於堅持施打國產疫苗的民眾，則僅有4.3%。從這裡也不難看出，國人對於國產疫苗的信心顯然不足。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有6,551人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。