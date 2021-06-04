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指年輕人防疫鬆懈遭轟　陳時中滅火：沒有要責備誰

▲陳時中今（4）日於記者會上滅火澄清，「絕對沒有要去指責誰」只是針對國內疫情有比率上的變化，因此提醒每個人都要注意。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中今（4）日於記者會上滅火澄清，「絕對沒有要去指責誰」只是針對國內疫情有比率上的變化，因此提醒每個人都要注意。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-04 15:15:05｜2021-06-04 15:18:02

指揮中心指揮官陳時中昨（3）日在記者會上指出，年輕人群聚、移動較多似乎對防疫鬆懈，不過此話一出卻引發不少網路聲量反彈，陳時中今（4）日於記者會上滅火澄清，「絕對沒有要去指責誰」只是針對國內疫情有比率上的變化，因此提醒每個人都要注意。

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陳時中指出，「相關的情況其實我們都是在提醒，疫情的年齡分布原因可能很複雜，任何一個族群被感染，我們只是指出有這樣的狀況，絕對沒有要去指責誰，我們也不會說老人感染率高所以老人錯了，沒有！絕對沒有，我一直在講沒有人想要生病，只是有一些比率的變化，所以我們提出來希望大家提高警覺，我想還是要繼續努力啦，希望大家身體都能夠健健康康的。」

醫療應變組副組長羅一鈞則說明，截至昨日為止，共有8679個病例，年齡層比例最高的還是60歲以上有3322位佔38%，40到59歲是3097位佔35.7%，20到39歲是1755位佔20%，其他則是19歲以下，20到39歲目前還不是最大宗的感染年齡層，不過要提醒的是這個年齡的感染者通常是無症狀或是輕症，不見得會去就醫或是採檢，但雙北的社區感染普遍，是提醒大家都要提防，以免自己感染或是波及到身邊的其他人。

陳時中補充，這個病毒所有人都會傳，不會因為年紀的關係，只是對於年紀大的人健康的風險較高，「我是怕大家會有誤解是說，好像重症都是年紀大的人因此有所輕忽，每個人都要注意。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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