日本贈AZ疫苗　國安高層曝日方溫暖對話

（中央社記者溫貴香台北4日電）日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，國安高層今天表示，據了解，日本手中的AZ 現貨就是124萬劑，這次等於「有多少給台灣多少」，也有日方人士私下表示，「現階段只能提供這些真是不好意思」，交涉過程中，日方的溫暖讓台灣深受感動。





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國安高層說明，國際疫情仍然非常嚴峻，疫苗供應短缺是普遍現象，各國政府都在搶疫苗，像是歐盟狀告AZ延遲供貨，BNT的生產國德國也面臨BNT疫苗短缺，AZ 泰國廠首批疫苗也預計優先投入泰國施打，以緩解泰國疫情等，許多國際媒體對此也多所報導。





國安高層指出，根據了解，日本雖然取得AZ代工製造，但從近期才開始生產，因此，日本手中的AZ現貨就是124萬劑，這次等於是「有多少給台灣多少」。





國安高層說，日本行政改革大臣河野太郎也曾公開表示，AZ疫苗相較輝瑞或莫德納疫苗，更容易保存及運送，以防有人認為AZ疫苗是「日本不要的疫苗」，從論述到行動面面俱到，充分展現日本政府的細膩與台灣的全力相挺。





國安高層指出，也有日方人士對台灣私下表示，「日本是真心想要回報朋友，要相信真朋友」，還說現階段只能提供這些真是不好意思。在這交涉過程中，日方的溫暖也讓台灣深受感動，也深深感謝，非常感心。





這名國安高層表示，124萬劑疫苗的到貨，彷如及時雨，但政府不會停下防疫工作的腳步，催促疫苗到位的工作也不會因此停歇。





這名人士說，希望這一次日本對於台灣的疫苗協助，對於被刻意政治操作，而嚴重分裂的台灣社會，有緩和沉澱的效果。也希望民主國家對於台灣的支持，能夠強化台灣人民對日本和其他民主國家的信心。





該高層說，過去的一年多，台灣人民用團結、民主制度克服疫情挑戰，只要團結在民主之下，雖然這次挑戰更為嚴峻，但相信台灣可以挺得過去。（編輯：謝佳珍）1100604



