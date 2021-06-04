日本贈台AZ疫苗　盧秀燕：全面啟動施打量能

台中於29區佈建66處快打站，其中5處於今(4)日優先「實兵演練」，全面接種5000位第一線防疫人員。市長盧秀燕今(4)日前往大里塗城國小快打站視察現場接種情形，她表示，提前實兵演練，若遇任何狀況能立即反映改善，為未來大量疫苗施打預作準備。對於日本贈台124萬劑AZ疫苗將抵台，盧秀燕表示，非常感謝日本，台灣當前最大的問題就是缺疫苗。

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台中今包括南屯區惠文高中、北屯區三光國中、豐原區豐南國中、清水區清水國中及大里區塗城國小活動中心等5處疫苗快打站展開「實兵演練」，盧秀燕前往大里站逐關了解，從入口處、量體溫、報到區填寫資料、醫師評估區、注射區、留觀區到領黃卡等關卡，現場井然有序、動線分流順暢。

盧秀燕強調，接受疫苗施打的人員要現場留觀30分鐘，確保身體無不適才能離開。台中首波66處快打站，加上醫療院所量能，一天至少施打3萬人，不排除可再提高，一週預估可達20萬人。因目前疫苗量還太少，台中首日快打站實兵演練僅先啟動5處，未來若有大量疫苗，台中就能全面啟動施打量能，並透過預先演練，確保日後流程、動線無疏漏，遇到任何狀況能立即反映改善，為未來大量疫苗施打作準備。

民政局長吳世瑋指出，提供防疫警察同仁、消防救護人員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線親訪社工、前線醫護的托育人員、居家檢疫替代所工作人員，以及居家檢疫關懷人員（里長、里幹事）等一線防疫人員施打疫苗，讓防疫人員在前線無後顧之憂，同時也感謝協助施打疫苗的醫護人員，齊心守護第一線防疫人員的健康。

對於，日本贈台124萬劑AZ疫苗將抵台，盧秀燕表示，非常感謝日本，全體國民由衷感謝，儘管如此，由於目前國內疫苗數量仍非常不足，因此現階段仍由第一線防疫人員優先施打。目前多數國民仍在苦等疫苗，期盼早日獲得更多疫苗，只要疫苗可以大量配發，就可以快速為人民接種，希望中央爭取更多疫苗，讓台灣人民6月就能開始大規模施打，早一天建構防護網。