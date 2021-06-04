輕颱彩雲來襲　水利署應變小組二級開設

中央氣象局昨（3）日晚間發布輕颱彩雲的陸上颱風警報，水利署表示，今（4）日已經成立經濟部風災應變小組二級開設，各河川局也進行在河川區工作的相關機具撤離、加強海堤巡檢，同時再次檢視抽水機具、水門功能，以達最良好狀態，防範因彩雲颱風所引發豪雨釀成災情。
記者張志康/綜合報導
2021-06-04 15:26:09
水利署指出，水利署南區水資源局早在昨晚10時，氣象局發布陸上颱風警報前，便已成立三級應變小組與牡丹水庫應變開設，加實整備、落實各項防汛措施。水利署則表示，彩雲颱風將於屏東、臺東附近通過，為長浪可能對東部海堤造成影響，第七及第八河川局就轄區內可能積(淹)水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點，並針對轄區內易受洪水或長浪影響之卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查，再次確認轄管堤防、護岸、海堤及消波塊等水利設施功能正常。
水利署指出，為因應後續可能引發的短延時、強降雨情事發生，各河川局也進行相關準備，如，加強大型移動抽水機的整備及油料的備份，並完成相關中央管河川、海堤及中央管區排之各處水門檢查維護及水利構造物重點查驗，也針對高風險河段及瓶頸河段加強清疏工作，另對破堤施工、防汛缺口及在建工程，亦積極辦理查核、督導。
南水局則表示，南部面臨百年大旱，目前還未完全解旱，南部主要水庫水位仍在低檔，曾文水庫蓄水率約4.69%、南化水庫蓄水率約16.27%，至於牡丹水庫蓄水率約29.54%。目前南水局除了抗旱，也做好防災準備，密切注意集水區降雨及下游河道情形，調控水庫水位及放水量，呼籲民眾隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，放水期間請遠離河床以確保安全。