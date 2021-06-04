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《人浮於愛》停拍防疫　陳妍希回大陸團圓超萌兒子

▲陳妍希（左）、吳慷仁（右）的影集《人浮於愛》停拍。（圖／女王傳播有限公司提供）
▲陳妍希（左）、吳慷仁（右）的影集《人浮於愛》停拍。（圖／女王傳播有限公司提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-04 15:27:17｜2021-06-04 15:53:45

疫情嚴峻，改編自侯文詠愛情小說的影集《人浮於愛》開拍不到1個月停工喊卡，睽違8年接演台劇的女主角陳妍希，已經回大陸和陳曉、小星星團聚。由於演員卡司都是大咖，復拍檔期勢必是一大難題，製作人湯昇榮向《NOWnews今日新聞》表示：「為了大家的平安，先暫停拍攝，之後疫情趨緩再來討論時機與方法。」

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▲陳妍希曬兒子小星星萌照。（圖／翻攝陳妍希臉書）
▲陳妍希曬兒子小星星萌照。（圖／翻攝陳妍希微博）
《人浮於愛》由陳妍希、吳慷仁、周幼婷、宋芸樺、范少勳主演，探討都會愛情百態，劇情觸及金錢買賣、肉體交換、劈腿奪愛等禁忌題材，4月才舉辦開鏡記者會，無奈疫情升溫，劇組已經暫停拍攝，演員停工後紛紛分享居家防疫的生活，吳慷仁裸體穿圍裙下廚、陳妍希曬兒子小星星歡慶國際兒童節，復拍時程看似遙遙無期。

▲吳慷仁裸體穿圍裙，下廚福利照讓網友暴動。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
▲吳慷仁裸體穿圍裙，下廚福利照讓網友暴動。（圖／翻攝吳慷仁臉書）
對此，製作人湯昇榮表示：「全台灣的戲劇都停拍了，我們也還在等時間。疫情嚴峻，我們為了大家的平安，先暫停拍攝，之後疫情趨緩再來討論時機與方法，謝謝大家的關心，希望台灣能平安渡過這次疫情。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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