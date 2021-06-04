不斷更新／彩雲颱風發威！北台灣大雷雨　各地災情回報

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▲台北市政府Line官方帳號呼籲民眾移車。（圖／網友提供）

▲網友分享台北101附近淹水情況。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

▲網友分享台北101附近淹水情況。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

▲信義區包括松仁路、莊敬路、忠孝東路五段、北醫附近等地多處淹水。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

有位民眾更在忠孝東路往市政府的方向拍下了驚人的一幕，由於突然的大雨，導致路面開始淹水，汽、機車全塞爆，更讓她直言「都淹到小腿肚」，讓她相當驚訝。

▲這位網友也直言，因為淹水許多人都停在路邊，前面的車潮似乎都塞住無法動彈，許多機車騎士也不敢再往前騎。（圖／網友Jun Chang提供）

▲台北市木柵路二段路面淹水狀況。（圖／網友提供）

路上出現奔騰的黃河！」