不斷更新／彩雲颱風發威！北台灣大雷雨　各地災情回報

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（6／4 16：45更新）
台北市政府表示，由於基隆河水位不斷上漲，基隆河沿岸的疏散門將隨時可能關閉，呼籲有車子停放在基隆河堤外停車場的民眾儘速移車。
（6／4 16：35更新）
台北市信義區101附近路面積水嚴重，網友分享照片在臉書社團《爆廢公社》，路旁一排機車全都泡水。
（6／4 16：25更新）
王鴻薇議員表示，信義區包括松仁路、莊敬路、忠孝東路五段、北醫附近等地多處淹水，水利處正在全力處理中，區公所已經緊急調度抽水機，若有需要可以前往借用。
（6／4 16：10更新）
台鐵宣布自15點23分起，鶯歌站至桃園站間因路線積水導致運行暫時不通，南下／北上雙向列車均有延誤情形，受影響車站包括鶯歌、桃園，預計今日17:00時回復。
（6／4 16：00更新）
有位民眾更在忠孝東路往市政府的方向拍下了驚人的一幕，由於突然的大雨，導致路面開始淹水，汽、機車全塞爆，更讓她直言「都淹到小腿肚」，讓她相當驚訝。
（6／4 15：57更新）
水利署指出，水利署南區水資源局在昨晚10時已成立三級應變小組與牡丹水庫應變開設，加實整備、落實各項防汛措施。水利署表示，彩雲颱風將於屏東、臺東附近通過，為長浪可能對東部海堤造成影響，第七及第八河川局就轄區內可能積(淹)水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點，並針對轄區內易受洪水或長浪影響之卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查，再次確認轄管堤防、護岸、海堤及消波塊等水利設施功能正常。
水利署強調，為因應後續可能引發的短延時、強降雨情事發生，各河川局也進行相關準備，如加強大型移動抽水機的整備及油料的備份，並完成相關中央管河川、海堤及中央管區排之各處水門檢查維護及水利構造物重點查驗，也針對高風險河段及瓶頸河段加強清疏工作，另對破堤施工、防汛缺口及在建工程，亦積極辦理查核、督導。
中央氣象局今（4）日下午針對基隆、宜蘭和雙北地區發布國家級「大雷雨警報」，相關縣市要嚴防短時強陣雨，另外，水利署也針對台北文山、大安、信義區，新北新店區發布淹水一級警戒；而北市府也在下午兩點半左右，宣布開設災害應變中心一級。
北市府表示，今午後市內多處積淹水，包括文山區木柵路二段、四段，南湖大橋周邊及信義區市區，都有出現淹水情形，水深約為10公分至50公分，目前測得最大累積雨量為大安區福州山站的127.5毫米。南港區南深陸閘門，因為水位上升迅速已經達警戒水位，已於13:56關閉。
新北市方面，已於13時25分開設災害應變中心，降雨集中在新店區，三峽、新店、樹林、板橋、新莊、土城、三重、汐止、中和區，目前降雨量已達一級警戒標準，而坪林、永和、萬里三區列為二級淹水警戒。
基隆市方面，七堵區為一級警戒，安樂區、中山區為二級警戒。另外桃園大溪區仁善、月眉、美華、瑞興、一心、一德、田心、光明、南興、康安、新峰及福仁等里，均已達一級淹水警戒。
新店區華城路，下午雨勢最強的時候，可以看見路上已被混濁的泥水完全覆蓋，民眾驚呼「路上出現奔騰的黃河！」（更新時間：1549；編輯：倪浩軒）