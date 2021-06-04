萬華快篩陽性率4.4% 柯文哲：北市疫情被控制、但沒撲滅
中央流行疫情指揮中心宣布，今（4）日新增474例新冠肺炎確診病例，其中339例本土、133例校正回歸，另有2例境外移入病例，累計病例破萬例，死亡人數21人也創新高。台北市長柯文哲表示，萬華3個快篩站昨日陽性率4.4%，顯示北市疫情有被控制，但沒被撲滅。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-04 16:44:36｜2021-06-04 16:47:25
台北市政府今日下午舉行防疫指揮記者會，柯文哲指出，柯文哲指出今日472例本土確診，包含校正回歸，這也表示PCR陽性做檢查出來到輸入資料，顯然還是有時間差，因此在思考怎麼讓系統更精確，快篩有偽陽姓約20%，快篩偽陰性有1%，雖然不是100%準確，但蒐集醫院快篩陽性數字，在目前一片校正回歸案例中，一個折衷的應變方案，監看北市快篩數字可以看出疫情發展趨勢。
柯文哲重申，潛在感染源散布北市各區，未來全台要有隨時旁邊有感染案例的心態，短期內三級管制無法解決，因為潛在感染源多，一放鬆疫情就會飆上去。
柯文哲指出，萬華3個快篩站昨日快篩609人，陽性率4.4%，他認為北市疫情一個程度有被控制，但沒有被撲滅，已慢慢擴散到其他行政區，目前現在要努力維持三級管制，在不影響民生經濟的狀態下，撐到疫苗來為止。柯文哲認為依據現在疫情，6月14日要解封不容易。
北市府則指出，因應豪大雨來襲，北市中興、和平、剝皮寮等三處快篩站明日暫停服務一日，後續提供篩檢服務之時間將另行公告。
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