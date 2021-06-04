中華醫大團隊勇奪iWorld創意發明競賽金牌

中華醫事科技大學幼保系學生組隊參加世界發明智慧財產聯盟總會主辦的2021 iWorld創意發明競賽，以「Smart Ferris Wheel教玩具」拿下金牌獎殊榮。該產品完成後讓幼兒園學童試用，小朋友個個愛不釋手，產品具有開發價值，目前指導老師已協助申請專利中。
記者張振興 /台南報導
2021-06-04 16:07:05
作品指導老師黃義良表示，這次有16個國家、357件作品角逐發明競賽，因為新冠肺炎疫情的關係，首次採用線上遠距進行比賽，而且採用英文簡報說明，對學生堪稱是前所未有的挑戰。參賽學生除了要研發出具有創意的產品，還要針對產品設計、功能及操作等細節瞭若指掌，特別是簡報時英文要非常流暢、切入重點，以吸引評審的青睞。幼保系五專部四年級學生萬芳羽、李佩怡及二技學生李伊馨組隊，以作品「Smart Ferris Wheel教玩具」創作參賽，在眾多好手中脫穎而出，獲得金牌獎。消息傳回學校，全校師生振奮不已。
此次參賽作品「Smart Ferris Wheel教玩具」是富有創意的幼兒教具，適合學齡前幼兒及國小一、二年級學童，含有感應開關以及晶片組，只要小朋友正確投入對應圖案，就會給予聲音鼓勵並同時提供LED燈光的回饋，大幅提昇幼兒學習的趣味性。作品採用木料設計，安全又環保。