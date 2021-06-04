疫苗採購難題如何解套？學者：還是透過COVAX最好
國際疫苗採買與施打是結束疫情解方，隨著國內疫情仍未趨緩，台灣到底有多少疫苗、如何採購？成為各界關心焦點，但僧多粥少，台灣到底該怎麼買才有優勢？開放民間購買是不是更好？台大公衛學院教授陳秀熙今（4）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，國際間對於這種世界大流行的疫苗也好或是藥物也好，大藥廠通常只會承認兩種單位，一個就是國家、一個是COVAX平台。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-04 16:07:38｜2021-06-04 16:11:35
陳秀熙指出，購買疫苗的原則其實很簡單，例如比爾蓋茲在全球那麼有影響力，要買疫苗也是要透過COVAX，國際間對於這種世界大流行的疫苗也好或是藥物也好，大藥廠通常只會承認兩種單位，「一個就是國家、一個是COVAX平台，都是這樣做的」
陳秀熙表示，過去OECD這17個國家基本要去買疫苗都是透過政府，如果要捐給其他其他國家也是透過WHO（世界衛生組織），這樣可以保障疫苗的真實性和原廠的效益、安全，和未來的不良反應的法律、醫療歸屬問題。
除此之外，分配與購買又是另一個問題，陳秀熙說，為了保障健康人權的公正性，誰能先拿到疫苗需要經過評估，例如歐美國家的疫情非常嚴重，當然他們也有能力買疫苗，但是還是要等待評估分配，那其他弱勢國家連疫苗都買不起，則要透過經過COVAX平的專家審核、評估、會員國等等主宰後續的公平性。
而前台大感染科醫師林氏璧則說，現在大家都太把焦點放在疫苗身上了，疫苗是新冠肺炎疫情的解方沒有錯，但是台灣距離全國疫苗施打率達7成還太過遙遠了，還是應該把焦點放在國內防疫和PCR檢測的量能提升才是台灣的當務之急。
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