高雄新增1確診　足跡至大坪頂超商等地感染源還在調查中

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新冠肺炎疫情持續嚴峻，中央流行指揮疫情中心公布高雄今新增1例確診，高雄市長陳其邁今（4）日在防疫記者會中首先感謝日本今送來124萬劑疫苗表示感謝，陳其邁也引用鬼滅之刃中的一段話「家人也好、夥伴也罷，只要是彼此之間有強大的羈絆，都是一樣崇高。」強調在台灣面臨疫情挑戰時，伸出援手幫忙，台日雙方邦誼源遠流長，患難見真情，困難時彼此幫助，是真性情、真朋友。
對於雙北疫情並未緩和，陳其邁則認為，除了疫苗之外，保持是當的社交距離，落實疫調避免群聚以及各地方政府的資訊分享將可緩和疫情。至於苗栗今天新增51個感染個案陳其邁表示，高市從12月中旬開始，要求外籍移工來台，除居家檢疫14天，期滿後之後做PCR，若是陰性還要加三天在防疫旅館自主健康管理。
高雄市衛生局疫調指出，案10472是5月31日發病，6月3日因病就醫，經醫院採檢確診，不過Ct值17，屬於高傳播風險，目前已收治在負壓隔離病房中，同住密切接觸者6人已採檢，將安置防疫旅館相關場所接觸超過１０分鐘者41人也已快篩，檢驗結果待公布。
這名確診男子公共場所足跡，包括5月31日中午、6月1日晚上近8點，到過7-11大坪頂門市，5月31日下午3點半左右至50嵐光明新厝店。
另外1起外縣市確診個案10261有高雄足跡，該案為長期在北部工作的裝潢工人，在返郷屏東的中途，到過高雄彌陀老闆家1小時吃飯作客，接著開車回屏東，其密切接觸者3人居家隔離中、非密切接觸者4人已自主健康管理，目前7人快篩都呈陰性，將再調閱監視畫面了解進一步的足跡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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