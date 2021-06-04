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高雄新增1確診　足跡至大坪頂超商等地感染源還在調查中

▲高雄市長陳其邁今天在防疫記者會中首先感謝日本今送來124萬劑疫苗，並請經發局長廖泰翔代表高雄市民及他致贈玉荷包感謝日本在台協會高雄分所加藤所長。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天在防疫記者會中首先感謝日本今送來124萬劑疫苗，並請經發局長廖泰翔代表高雄市民及他致贈玉荷包感謝日本在台協會高雄分所加藤所長。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-04 16:13:18｜2021-06-04 16:15:46

新冠肺炎本土病例不斷升溫，高雄市今(4)日新增1例案10472為20歲本國籍男性，無旅遊史，自5月31日起有發燒、頭痛、頭暈、咳嗽等症狀，6月3日至醫院就醫並採檢，檢驗結果為PCR陽性確診，CT值17隔離治療中，目前正釐清可能感染源中，匡列密切接觸者6人居家隔離，41人自主健康管理。

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▲案10472於高雄市公共場所活動史。（高雄市政府提供）
▲案10472於高雄市公共場所活動史。（高雄市政府提供）
新冠肺炎疫情持續嚴峻，中央流行指揮疫情中心公布高雄今新增1例確診，高雄市長陳其邁今（4）日在防疫記者會中首先感謝日本今送來124萬劑疫苗表示感謝，陳其邁也引用鬼滅之刃中的一段話「家人也好、夥伴也罷，只要是彼此之間有強大的羈絆，都是一樣崇高。」強調在台灣面臨疫情挑戰時，伸出援手幫忙，台日雙方邦誼源遠流長，患難見真情，困難時彼此幫助，是真性情、真朋友。

對於雙北疫情並未緩和，陳其邁則認為，除了疫苗之外，保持是當的社交距離，落實疫調避免群聚以及各地方政府的資訊分享將可緩和疫情。至於苗栗今天新增51個感染個案陳其邁表示，高市從12月中旬開始，要求外籍移工來台，除居家檢疫14天，期滿後之後做PCR，若是陰性還要加三天在防疫旅館自主健康管理。

高雄市衛生局疫調指出，案10472是5月31日發病，6月3日因病就醫，經醫院採檢確診，不過Ct值17，屬於高傳播風險，目前已收治在負壓隔離病房中，同住密切接觸者6人已採檢，將安置防疫旅館相關場所接觸超過１０分鐘者41人也已快篩，檢驗結果待公布。

這名確診男子公共場所足跡，包括5月31日中午、6月1日晚上近8點，到過7-11大坪頂門市，5月31日下午3點半左右至50嵐光明新厝店。

另外1起外縣市確診個案10261有高雄足跡，該案為長期在北部工作的裝潢工人，在返郷屏東的中途，到過高雄彌陀老闆家1小時吃飯作客，接著開車回屏東，其密切接觸者3人居家隔離中、非密切接觸者4人已自主健康管理，目前7人快篩都呈陰性，將再調閱監視畫面了解進一步的足跡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
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