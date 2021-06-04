感謝美日疫苗援台　蔡英文：將大規模施打、輪到你就去打

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蔡英文說，請大家理解，疫苗供給緊張不是只有台灣，各國政府都是如此，台灣的國際處境艱困，在疫苗沒有上飛機前，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能向外界報告喜訊，讓大家焦慮，實在過意不去。
總統說，除了政府在努力，包括鴻海創辦人郭台銘、佛光山都很熱心幫忙，可能一時沒有看到成果，但是疫苗取得不簡單，對於用心付出的人不用酸言酸語，團結力量才會大。
總統指出，下一階段將會進入大規模施打，預約平台已經快完成，接種站部分，各縣市也開始配合中央調配場所，而施打有一定的順序，請大家登記後靜心等待，「輪到你、就去打」。
總統也提到，前幾天護理師遭到確診者攻擊，她也打電話慰問護理師，昨天看到傷勢較輕的護理師因為掛念疫情和夥伴，在休養了一天就回到崗位，讓人看了不捨跟感動。
蔡英文說，防疫人員都是盡全力拚，請大家給他們最大支持；尤其進入社區感染後，只要防疫鬆懈，確診人數就會增加，大家一定要持續警戒，才能減輕前線負擔；週末沒事不要出門。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。