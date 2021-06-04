COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

感謝美日疫苗援台　蔡英文：將大規模施打、輪到你就去打

▲日本政府提供的124萬劑AZ疫苗已經抵達台灣，總統蔡英文今（4）日在臉書直播表示，謝謝這段時間為疫苗奔走的台日官方、民間人士，因為有各位的幫忙，再次見證基於共享價值、互相扶持的台日友好真諦。（圖／截圖自總統蔡英文臉書）
▲日本政府提供的124萬劑AZ疫苗已經抵達台灣，總統蔡英文今（4）日在臉書直播表示，謝謝這段時間為疫苗奔走的台日官方、民間人士，因為有各位的幫忙，再次見證基於共享價值、互相扶持的台日友好真諦。（圖／截圖自總統蔡英文臉書）

記者余祥／台北報導

2021-06-04 16:31:41

日本政府援助的124萬劑AZ疫苗已經抵達台灣，總統蔡英文今（4）日在臉書直播表示，謝謝這段時間為疫苗奔走的台日官方、民間人士，因為有各位的幫忙，再次見證基於共享價值、互相扶持的台日友好真諦，不只日本，美國白宮也宣布會把台灣列入對全球捐贈疫苗的規劃中，對於美國政府即時伸出援手，她也表達感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，她也要肯定辛苦的外交團隊，日以繼夜把握每個可能爭取到疫苗的機會，協助台灣防疫奮戰；接下來政府會持續跟相關國家溝通，希望確保更多疫苗穩定的供給。

蔡英文說，請大家理解，疫苗供給緊張不是只有台灣，各國政府都是如此，台灣的國際處境艱困，在疫苗沒有上飛機前，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能向外界報告喜訊，讓大家焦慮，實在過意不去。

總統說，除了政府在努力，包括鴻海創辦人郭台銘、佛光山都很熱心幫忙，可能一時沒有看到成果，但是疫苗取得不簡單，對於用心付出的人不用酸言酸語，團結力量才會大。

總統指出，下一階段將會進入大規模施打，預約平台已經快完成，接種站部分，各縣市也開始配合中央調配場所，而施打有一定的順序，請大家登記後靜心等待，「輪到你、就去打」。

總統也提到，前幾天護理師遭到確診者攻擊，她也打電話慰問護理師，昨天看到傷勢較輕的護理師因為掛念疫情和夥伴，在休養了一天就回到崗位，讓人看了不捨跟感動。

蔡英文說，防疫人員都是盡全力拚，請大家給他們最大支持；尤其進入社區感染後，只要防疫鬆懈，確診人數就會增加，大家一定要持續警戒，才能減輕前線負擔；週末沒事不要出門。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀