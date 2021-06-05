林柏宏受封「台版美國隊長」　居家防疫愛運動

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林柏宏在《大債時代》拋開文青形象，化身成一位能言善道，並懷有創業大夢的斜槓青年「楊大器」。林柏宏回憶到讓他最難忘的一場戲，就是楊大器和好兄弟阿良的遺孀純珊在車上，他坦白說出為什麼堅持要做出AI咖啡機的原因，他說：「楊大器說話一直給人有浮誇、不真誠的感覺，但這場戲讓大家看到他的堅持與努力，背後其實是有一個很溫暖的理由，就是實現和已故好兄弟的夢想。」角色一改表面上給人只計較金錢的形象，讓林柏宏深為感動。
為了詮釋《大債時代》舌燦蓮花的創業家，林柏宏下足苦工，學習YouTuber說話的方式和投資相關知識，被問到未來還會想嘗試什麼角色？林柏宏表示運動員和警察的這兩種角色都很吸引他，他說：「大家看到的是運動員外在的強壯，但其實內在對於比賽的抗壓性，是更令人好奇的。」而警察可以有很多面向，生活在我們周遭但接觸到的世界是和我們一般人不同的，有機會的話很想嘗試演出。而對林柏宏來說不同的職業有不同的辛苦和樂趣，能繼續挑戰詮釋不同的職業是很有成就感的事。
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