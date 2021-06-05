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林柏宏受封「台版美國隊長」　居家防疫愛運動

▲林柏宏在《大債時代》飾演能言善道的創業家。（圖／華視）
▲林柏宏在《大債時代》飾演能言善道的創業家。（圖／華視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-05 08:00:00

林柏宏為《火神的眼淚》從65公斤增重到72公斤，練出完美肌肉線條，被粉絲封為「台版美國隊長」。遇到疫情三級警戒，林柏宏在家防疫，生活就是打掃、煮飯、看電影和運動，對身材管理毫不鬆懈，「很久沒有這麼長時間待在家裡面，好幾年前有段時間待在家裡是因為沒有工作，當時會有一點焦慮，現在待在家裡反而有種放鬆的感覺」，本周六他的《大債時代》將於華視晚間8點推出，林柏宏呼籲：「在這段時間很多人在家裡可能會不習慣和鬱悶，希望大家都能夠沉住氣，好好待在家裡，保護自己就是保護身邊所有人最好的方法，希望疫情能趕快過去，大家都平安。」

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▲林柏宏（右）難忘「楊大器」揭開創業理由這場戲。（圖／華視）
▲林柏宏（右）難忘「楊大器」揭開創業理由這場戲。（圖／華視）
林柏宏在《大債時代》拋開文青形象，化身成一位能言善道，並懷有創業大夢的斜槓青年「楊大器」。林柏宏回憶到讓他最難忘的一場戲，就是楊大器和好兄弟阿良的遺孀純珊在車上，他坦白說出為什麼堅持要做出AI咖啡機的原因，他說：「楊大器說話一直給人有浮誇、不真誠的感覺，但這場戲讓大家看到他的堅持與努力，背後其實是有一個很溫暖的理由，就是實現和已故好兄弟的夢想。」角色一改表面上給人只計較金錢的形象，讓林柏宏深為感動。

▲林柏宏分享健身成果。（圖／翻攝林柏宏臉書）
▲林柏宏健身成果媲美「美國隊長」。（圖／翻攝林柏宏臉書）
為了詮釋《大債時代》舌燦蓮花的創業家，林柏宏下足苦工，學習YouTuber說話的方式和投資相關知識，被問到未來還會想嘗試什麼角色？林柏宏表示運動員和警察的這兩種角色都很吸引他，他說：「大家看到的是運動員外在的強壯，但其實內在對於比賽的抗壓性，是更令人好奇的。」而警察可以有很多面向，生活在我們周遭但接觸到的世界是和我們一般人不同的，有機會的話很想嘗試演出。而對林柏宏來說不同的職業有不同的辛苦和樂趣，能繼續挑戰詮釋不同的職業是很有成就感的事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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