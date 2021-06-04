高雄AZ疫苗已打82% 陳其邁舉「鬼滅之刃」金句謝日本
日本政府搭載124萬劑AZ疫苗的專機「日航JL809」，在今（4）日下午2點01分平安抵達桃園機場，高雄市長陳其邁特以人氣動漫鬼滅之刃金句「家人也好、夥伴也罷，只要是彼此之間有強大的羈絆，都是一樣崇高」，對日本表示感謝，並希望兩國一起共度疫情難關；陳其邁也說，配送到高雄的27,000劑AZ疫苗，累計到今天中午，施打率已經達到82%，預計今晚就可全部打完。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-04 16:48:22｜2021-06-04 17:38:18
陳其邁表示，特別感謝日本朋友的患難相助，在台灣困難、疫情嚴峻的時候，送來了124萬劑的疫苗，讓我們覺得很溫暖，也見證的台日雙方是「真朋友、真友情」，並展現出台日雙方在共同面對疫情傳播時候堅強的力量，他也代表所有的高雄市民，感謝日本給台灣最溫暖的支持，在今天上午也請經發局廖泰翔局長帶著高雄最好吃的玉荷包，送給日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，以及台灣日本人會高雄支部山口昌彥支部長，陳其邁說，玉荷包雖然微不足道，但是代表了我們最深層的謝意。 疫苗有多重要，陳其邁強調，疫苗還是終結疫情最有效的工具，所以高雄市也超前部署、按步就班、一個口令一個動作，除了可以在23家合約接種醫院施打疫苗之外，此次並在三民家商、高雄市文化中心、福誠高中、岡山高中、漢神巨蛋設立了共5處的大型接種站，累計到今日中午，中央核撥的第3批27,000劑AZ疫苗，高雄已經施打了22,361劑，達到82%，預計到今日晚上就會全數完成疫苗的施打。
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