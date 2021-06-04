高雄AZ疫苗已打82%　陳其邁舉「鬼滅之刃」金句謝日本

日本政府搭載124萬劑AZ疫苗的

專機「日航JL809」，在今（4）日下午2點01分平安抵達桃園機場，高雄市長陳其邁特以人氣動漫鬼滅之刃金句「家人也好、夥伴也罷，只要是彼此之間有強大的羈絆，都是一樣崇高」

兩國一起共度疫情難關

劑AZ疫苗，

。

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▲經發局廖泰翔局長代表高雄市政府及高雄市民，帶著高雄最好吃的玉荷包，送給日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，表達對日本的感謝。（圖／高雄市政府提供）

× ▲經發局廖泰翔局長代表高雄市政府及高雄市民，帶著高雄最好吃的玉荷包，送給日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長，表達對日本的感謝。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，

並展現出

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長

，陳其邁說，

▲高雄市政府設立5處的大型接種站，圖為漢神巨蛋接種站的施打狀況。（圖／高雄市衛生局提供）

× ▲高雄市政府設立5處的大型接種站，圖為漢神巨蛋接種站的施打狀況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）