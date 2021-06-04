美贈亞太疫苗 柯文哲：收到都該說謝謝、別不切實際期望
新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數今（4)日破萬，各界認為缺乏疫苗成為台灣防疫破口之一。美國國務卿布林肯今日宣布提供700萬劑疫苗給亞太地區國家，其中包括台灣。台北市長柯文哲表示，人家有送都要說謝謝，能趕快拿來打的趕快打，但不要有不切實際期望。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-04 17:36:17｜2021-06-04 19:11:02
台北市政府今日下午舉行防疫指揮記者會，媒體詢問美國將捐700萬劑疫苗給亞洲，會不會擔心台灣分配數量比較少？柯文哲表示，每個國家有它的立場，對美國來說「中南美洲優先」，給亞洲700萬劑則是分給16個國家，「人家有送我們，我們都要說謝謝，趕快拿來打的趕快打，但不要有不切實際期望」。
柯文哲進一步指出，這700萬劑要分給16國，有些國家人口比台灣多，「拿多少算多少，有多少做多少事」。
媒體詢問，獨派大老蔡丁貴呼籲台灣人要參與國產新冠疫苗的三期臨床實驗，但他卻自曝已在美國打2劑輝瑞疫苗，而有網友翻出柯文哲兩年前曾說，「搞台獨的兒子、孫子都躲在美國、紐西蘭就是騙子」，大讚柯是先知，自己如今如何看待？以及台灣應該大舉參與國產疫苗臨床實驗嗎？
柯文哲回應表示，這種事情，在目前疫情緊急的時候就算了，沒有心情打口水戰；三期實驗還是要做，臨床試驗有國際標準，專業回歸專業，該怎麼做就怎麼做，「以前我還說台灣很難做三期」，現在是病例滿多的，所以可以做三期了，至於口水戰等以後再處理。
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