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北市擬疫苗快打計畫　柯文哲：希望唐鳳連夜架好預約系統

▲台北市長柯文哲向政院數位政委唐鳳喊話，疫苗預約系統可能要連夜加工，因為打疫苗最好是用預約系統，可避免打疫苗排隊群聚。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲向政院數位政委唐鳳喊話，疫苗預約系統可能要連夜加工，因為打疫苗最好是用預約系統，可避免打疫苗排隊群聚。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-04 17:12:06｜2021-06-04 19:10:36

日本政府援贈台灣124萬劑AZ疫苗今(4)日下午抵台，台北市長柯文哲今日表示，疫苗該怎麼打，已經跟醫療院所討論施打計畫，但是他也向政院數位政委唐鳳喊話，可能要連夜加工，因為打疫苗最好是用預約系統，可避免打疫苗排隊群聚。

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台北市政府今日下午舉行防疫指揮記者會，柯文哲指出，台北市有另外一組人已經跟各大醫院和醫療院所討論疫苗怎麼打，按照昨天說法，第一線是39家合約醫院，如果還要打更多，就利用12區行政區健康服務中心門診部，若再超過就要用大型接種站，為何這樣設計？因為打疫苗還是會有併發症，雖然不是很高，若醫院可以就用醫院，超過就用衛生所，再超過才會用小巨蛋、世貿，因為這些場所要架設資訊站、網站很麻煩，原則上是好用的先用。

柯文哲表示，這124萬劑疫苗來，不會明天就發24萬給北市，還應該還是有計畫，按中央給北市數量， 做最有效運作把疫苗打完。

柯文哲說，唯一提醒的是，唐鳳政委有一個網路預約系統，本來是預計6月中完成，可能要連夜加工，打疫苗最好是用預約系統，要避免排隊、群聚，台北市本來也要做一個網路預約系統，但因為中央要做，就避免重覆，用中央的系統打疫苗，因此希望中央連夜加工，打疫苗前把網路預約系統做好，才可以避免打疫苗時群聚。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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