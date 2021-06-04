北市擬疫苗快打計畫　柯文哲：希望唐鳳連夜架好預約系統

可能要連夜加工，因為打疫苗最好是用預約系統，可避免打疫苗排隊群聚。

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台北市政府今日下午舉行防疫指揮記者會，柯文哲指出，

柯文哲表示，這124萬劑疫苗來，不會明天就發24萬給北市，還應該還是有計畫，按中央給北市數量， 做最有效運作把疫苗打完。





柯文哲說，唯一提醒的是，唐鳳政委有一個網路預約系統，本來是預計6月中完成，可能要連夜加工，打疫苗最好是用預約系統，要避免排隊、群聚，台北市本來也要做一個網路預約系統，但因為中央要做，就避免重覆，用中央的系統打疫苗，因此希望中央連夜加工，打疫苗前把網路預約系統做好，才可以避免打疫苗時群聚。



