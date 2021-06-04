大幅上修　主計總處：經濟成長預測為5.46%

行政院主計總處今（4）日公布109年第4季國民所得統計修正、110年第1季初步統計，以及110年預測。大幅上修對今年的經濟成長率，由2月的初步預測值4.64%修訂為5.46%，大增0.82個百分點。
記者張志康/綜合報導
2021-06-04 17:04:10
主計總處表示，國內今年第1季各項經濟數據表現亮眼，其中製造業受惠 5G 通訊、車用電子、高效能運算及遠距應用等相關晶片需求強勁，加上資通訊業者持續擴增國內產能，及化學材料、基本金屬、機械設備、汽車及其零件等傳統產業生產動能明顯升溫，第1季製造業生產指數成長13.68％，併計三角貿易及研發後，製造業實質毛額成長15.84％。第1季GDP初步統計經濟成長率為8.92％，較110年4月概估數 (8.16％)上修0.76個百分點。
不過，外界也擔心自5月中旬後，國內爆發新冠肺炎本土疫情，且疫情持續升溫，可能會造成經濟成長趨緩或下降。
主計總處則表示，疫情的爆發短期間勢必重創零售、餐飲及旅遊等民生經濟活動，假設疫情隨政府管制、國人自律與疫苗施打成長而於第3季獲有效控制，並考量電子商務及外送平台等無接觸商機受疫情催化將加速發展，在去年疫情期間國內消費低基數下，預測110年民間消費實質成長2.75％(下修0.99個百分點)。在不影響以出口為主的製造業生產活動，經濟仍將有不錯的表現。