高市推「紓困便利123」　高達85萬市民受惠

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至於紓困補助的新申請戶，6月7日起開始受理線上申請；兒童家庭防疫補助，則於6月15日申請入帳。總計全高市共有85萬2359列冊者可領取相關補助，自今天起陸續撥款入帳。其中，在社會局的「防疫紓困弱勢加發」，受益人達12萬750人，每人補助 4500元；社會局另項「109年擴大急難紓困」，受益數55746戶，每戶補助 1至3萬元。
其次，教育局「孩童家庭防疫津貼」（12歲以下及高中、國中特教生），受益數28萬361人，每人補助1萬元；勞工局負責的「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」，受益數29萬8163人，每人補貼 1至3萬元。
農業局「農民生活補助」，受益數8萬7558人，每人生活補助發放1萬元；海洋局的「漁民生活補助」，受益數5萬6258人，每人生活補助發放1至3萬元；交通局負責的「計程車駕駛人」，受益數9269人，每人薪資補貼3萬元。
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