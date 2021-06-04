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高市推「紓困便利123」　高達85萬市民受惠

▲高市府今天疫情記者會中推出便利紓困123，副市長羅達生表示，「紓困便利123」共有85萬市民受惠。(圖／高市府提供)
▲高市府今天疫情記者會中推出便利紓困123，副市長羅達生表示，「紓困便利123」共有85萬市民受惠。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-04 17:11:33｜2021-06-04 17:12:43

新冠肺炎本土病例持續升溫，高市府今（4）日疫情記者會中推出便利紓困123，副市長羅達生在防疫會議上表示，「紓困便利123」，除設立諮詢單一窗口，市府也主動造冊、主動撥款，去年紓困戶免申請，6月4日起會撥款入帳，受益對象包含去年已申請的無一定雇主及自營業者、農漁民、計程車與遊覽車司機。

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▲「紓困便利123」，除設立諮詢單一窗口，市府也主動造冊、主動撥款，總計全高市共有85萬2359列冊者自今天起陸續撥款入帳。(圖／高市府提供)
▲「紓困便利123」，除設立諮詢單一窗口，市府也主動造冊、主動撥款，總計全高市共有85萬2359列冊者自今天起陸續撥款入帳。(圖／高市府提供)
至於紓困補助的新申請戶，6月7日起開始受理線上申請；兒童家庭防疫補助，則於6月15日申請入帳。總計全高市共有85萬2359列冊者可領取相關補助，自今天起陸續撥款入帳。其中，在社會局的「防疫紓困弱勢加發」，受益人達12萬750人，每人補助 4500元；社會局另項「109年擴大急難紓困」，受益數55746戶，每戶補助 1至3萬元。

▲▲新冠肺炎本土病例持續升溫，高市府天推出「便利紓困123」。(圖／高市府提供)
▲新冠肺炎本土病例持續升溫，高市府天推出「便利紓困123」。(圖／高市府提供)
其次，教育局「孩童家庭防疫津貼」（12歲以下及高中、國中特教生），受益數28萬361人，每人補助1萬元；勞工局負責的「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」，受益數29萬8163人，每人補貼 1至3萬元。

農業局「農民生活補助」，受益數8萬7558人，每人生活補助發放1萬元；海洋局的「漁民生活補助」，受益數5萬6258人，每人生活補助發放1至3萬元；交通局負責的「計程車駕駛人」，受益數9269人，每人薪資補貼3萬元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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