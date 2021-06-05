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分析師看飛美打疫苗、航運股短多　電子廠染疫反而有警惕

▲長榮航與華航因為有民眾興起「飛國外打疫苗」的風潮，股價一度出現漲停，但分析師提醒，這只是短多現象，還是要思考能不能刺激長期的業績成長。圖為示意圖（圖/記者吳承翰攝）
▲長榮航與華航因為有民眾興起「飛國外打疫苗」的風潮，股價一度出現漲停，但分析師提醒，這只是短多現象，還是要思考能不能刺激長期的業績成長。圖為示意圖（圖/記者吳承翰攝）

記者許家禎／台北報導

2021-06-05 20:00:00

台北股市昨（4）日周五開低走低，收盤跌近百點，跌幅0.5%，來到17147.41點，成交金額新台幣4376億元。其中，近期盤面焦點為航運股，長榮航與華航因為有民眾興起「飛國外打疫苗」的風潮，而一度出現漲停。但分析師提醒，這只是短多，還是要思考能不能刺激長期的業績成長。另外，京元電爆發員工群聚感染，周邊電子廠如臨大敵，會不會對國內廠商造成威脅？分析師認為這反而讓同業加重防疫管控，未嘗不是一件好事。

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看看近來台股盤面焦點多在原物料族群，像是鋼鐵與航運股，其中航運股因為大塞港，以及國內疫情嚴峻，不少人興起「飛美國打疫苗」的風潮，機票漲價，就連長榮航與華航股價也一度持續飆高、漲停。為此，啟發投顧分析師田大為認為，其實原本航運就很強，再加上打疫苗的題材，對股價當然有短多的助益。

不過田大為也認為，飛國外打疫苗相較貨物運輸與原物料運輸，後面兩者是強需求，是勢在必行的且是急迫性的，疫苗雖然也有急迫性的特質，但它可能不是持續性的，規模可能也不大，只能說這個利多是階段性的，它未必能刺激航運股長期的業績成長。當然，加上疫苗題材表現不會太差，但提醒投資人操作上還是要小心，不要聽人家說有趨勢的改變，就貿然躁進。

另外，苗栗京元電有移工員工確診，全廠7300名員工將全數接受篩檢，並於4日晚間晚班開始，7個廠全部停工2天消毒，由於周邊也有許多科技大廠，引發當地人心惶惶。尤其產線若停工，勢必影響出貨，讓原本供不應求的情況更是雪上加霜，對台股與上市櫃科技廠是否也是隱憂？

為此，田大為認為倒不全是壞事，尤其近一年台股有許多利多，一路上萬五、萬六、萬七，近期還發生缺水、缺電的危機，如今也有地方討論要不要封城，封了城會損失多少，或是不封城但產業斷鏈讓人不敢想像，有非常多的狀況。如今電子廠員工染疫，雖然周邊大廠也繃緊神經，但對防疫對產能來說都是好事，像是竹科也起用移工篩檢站，提供園區外籍移工篩檢，唯有更嚴格的防疫與控管人流，才能確保企業正常營運、產線正常。

最後提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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