分析師看飛美打疫苗、航運股短多　電子廠染疫反而有警惕

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不過田大為也認為，飛國外打疫苗相較貨物運輸與原物料運輸，後面兩者是強需求，是勢在必行的且是急迫性的，疫苗雖然也有急迫性的特質，但它可能不是持續性的，規模可能也不大，只能說這個利多是階段性的，它未必能刺激航運股長期的業績成長。當然，加上疫苗題材表現不會太差，但提醒投資人操作上還是要小心，不要聽人家說有趨勢的改變，就貿然躁進。
另外，苗栗京元電有移工員工確診，全廠7300名員工將全數接受篩檢，並於4日晚間晚班開始，7個廠全部停工2天消毒，由於周邊也有許多科技大廠，引發當地人心惶惶。尤其產線若停工，勢必影響出貨，讓原本供不應求的情況更是雪上加霜，對台股與上市櫃科技廠是否也是隱憂？
為此，田大為認為倒不全是壞事，尤其近一年台股有許多利多，一路上萬五、萬六、萬七，近期還發生缺水、缺電的危機，如今也有地方討論要不要封城，封了城會損失多少，或是不封城但產業斷鏈讓人不敢想像，有非常多的狀況。如今電子廠員工染疫，雖然周邊大廠也繃緊神經，但對防疫對產能來說都是好事，像是竹科也起用移工篩檢站，提供園區外籍移工篩檢，唯有更嚴格的防疫與控管人流，才能確保企業正常營運、產線正常。
最後提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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