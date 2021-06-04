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影／日本贈AZ疫苗日僑優先施打？ 柯文哲：也是合理

▲日本捐助我國AZ疫苗提前在下午1時58分抵達桃園機場，分裝在17個盤櫃中AZ疫苗被卸下後，隨即運送到4輛冷凍貨車往冷藏物流中心等待檢驗封緘。（圖／記者李春台翻攝）
▲日本捐助我國AZ疫苗提前在下午1時58分抵達桃園機場，分裝在17個盤櫃中AZ疫苗被卸下後，隨即運送到4輛冷凍貨車往冷藏物流中心等待檢驗封緘。（圖／記者李春台翻攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-04 18:14:57｜2021-06-04 19:07:34

新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數今（4)日累計破萬，日本無償提供124萬劑AZ疫苗，協助台灣救急。台北市長柯文哲表示，台灣現在有困難，日本做出捐疫苗的決策也是符合日本國民的期望。至於外界提到讓日僑優先施打，他認為，也是合理的。

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台北市政府今日下午舉行防疫指揮記者會，媒體關注日本捐贈疫苗一事，柯文哲表示，現在三級管制疫情警戒，只是撐住而已，只要是有國際認證疫苗，只要價錢不是太離譜，可以進來台灣就進來、能收購就收購，至少把這一波擋住，此次日本無償提供台灣疫苗一事，他相信日本政府不會作出違反國民意志的事情，因為台灣在311地震的時候，對日本捐款是全世界最多的。

柯文哲進一步說，過去前往日本參訪時，有看到日本人當地建的紀念碑，是為了感謝台灣在311對日本的協助，這表示台灣跟日本關係很好，台灣現在有困難，日本做出的決策一定是符合日本國民的期望，成功是很多人幫忙，不會只有一個人，要感謝台灣人民在311對日本的幫忙。

至於日本贈送疫苗要怎麼分配？柯文哲表示，中央有很多防疫專家，現階段疫苗分配要有思考，要防止疫情擴散，一個是公衛手段，一個是施打疫苗。如何能讓疫苗變成防堵疫情擴散的工具，不見得要照總人口平均分配。對於綠營內部呼籲讓在台灣日僑先打疫苗?柯文哲表示，日本送台灣的疫苗，讓日僑有優先權，也是合理的。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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