今日來講股／航運鋼鐵飆高點 分析師建議保守、可轉塑化
針對新一周台股盤勢，啟發投顧分析師田大為建議，還是要關注美國實施財政政策或基礎建設的部分，因為可能導致外資資金回流美國，並使台股資金效應做大幅修正，這部分要持續觀察。再來就是很多股票已經到很高點了，電子股也許多曖昧不明，因此建議新一周可以保守一點。
記者許家禎／台北報導
2021-06-07 08:30:00｜2021-06-07 10:25:51
田大為表示，一般如果老手或新手，都遇到「進退失距」進入賺不了多少錢，反而還賠錢，突然不想玩了，股票卻一直漲，這時候就代表目前是整理盤，既然是整理盤，建議就保守一點、小玩一點，不要擴大資金，如果可以的話，用一成、兩成資金去訓練自己短線看盤的能力就可以了，等調整期過了、整理好後再來做股票。
不過田大為認為，這段時間還是有類股可以關注！航運上來了，大家只關注到持續買航運，「但它能漲到天上去嗎？其實不太可能」因為漲高就有人想獲利了結。因此這時候你可以想到，航運蓬勃發展、加速加大運輸量，那石油呢？石油類股是不是該被注意呢？塑化類股呢？又或者美國要增加它的基建，那麼能源股呢？
而以塑化股來看，田大為表示，相較紡織股整體漲幅落差大，塑化則不論中型股還是大型股，步調很具一致性，因此所以當它出現突破時，資金轉過去相對來說會比較安全。至於電子股，畢竟美股近期也算修正整理，美股台股連動大，因此要操作電子股建議可以先等等看。
提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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