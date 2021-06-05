影／老外學習洪家拳！當場示範讓眾人驚艷

根據四方報報導，你曾經想學過中國功夫嗎？在香港，有一名外國人薇若妮卡（Veronika Partikove）不但學習了功夫中的洪家拳，還成為獨當一面的武術教練，能解析給其他人聽這項淵遠的文化。她的拳法讓人大開眼界，現在就一起來看他的故事吧！
四方報/綜合報導
2021-06-05 08:00:00
影片中開頭薇若妮卡講解到洪家拳的歷史，而這套拳法能赤手空拳、拿棍子或是刀劍。「腳的步伐氣勢是關鍵，洪拳的拳械套路多而雜，其風格特點是：手法豐富、腿法較少、步穩勢烈、硬橋硬馬、剛勁有力、以氣催力、以聲運勁。」她說。除此之外，洪拳模擬了五種動物的型態，利用動物的攻擊和防禦姿態出招，分別是：老虎、蛇、黑豹、鶴和龍。薇若妮卡同時強調武術不只是身強體健，對於心智也是一種鍛鍊，因為不管鍛練多久，都不會達到完美的境界，讓人會堅持不懈地追求更高境界。
洪家拳屬南拳拳種之一，俗稱洪拳，相傳已有300多年的發展歷史，在廣東流傳甚廣，為該地「洪、劉、蔡、李、莫」五大拳之首，被南派武術界公認為南拳中之精華，此外在中國如四川、湖北、湖南、廣西、陝西等地；在香港、澳洲、美國、加拿大及東南亞等國家地區也頗有影響。該套拳術氣勢剛猛、勁道十足而又十分實用，因此作為南拳代表；目前國標武術的「南拳套路」中大部分之架勢拳路就來自洪拳。南派要求形、意、氣、力、聲的高度統一，主張以力服人、以威取勝、硬打直上、勁透過身。