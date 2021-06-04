護理師和爸視訊「必化妝」！理由曝眾人泛淚：病毒快滾蛋
新冠肺炎肆虐全球，近期台灣疫情逐漸升溫，第一線醫院人員都為了防疫忙到翻掉。對此，就有一名網友指出，朋友正是護理師，每次和家人視訊都會化妝，本以為對方只是愛美，但理由曝光就讓他心疼直呼「請給身邊醫護親友們多一點支持感謝！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 19:16:08｜2021-06-04 19:27:47
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示「給身邊醫護的親友們一點鼓勵吧！如果你有親友正在醫院辛苦地值班，而你剛好獨自外宿，你也可以為他（她）們做點什麼」。他透露，有位朋友正是護理師，但每次準備跟家人視訊時都會化妝，一開始他原以為對方只是愛漂亮，但真相卻是「怕爸媽看到她熬夜後的倦容」。
隨後原PO也貼出和友人的對話紀錄，只見上頭對方先是拜託原PO購買化妝用品，直言「我現在看起來大概跟熊貓是親戚了，過一陣子大概快變鬼了」，對方還感嘆直言「我這陣子都上遮瑕膏才跟我爸視訊，我弟說只要我爸看到院內感染晚上都會偷哭，上點粉我爸看了不會難過」。
這也讓原PO不捨直言「院外的我什麼都幫不了，只能做她的小幫手快遞，順便幫她給她父母報平安」，文末他也再三呼籲「出門請戴上口罩，這是保護自己也保護家人。請給身邊醫護親友們多一點支持感謝，病毒趕快滾蛋」。
貼文曝光後，也引來不少網友不捨留言，「真的希望病毒快點滾蛋！可以讓醫護人員們趕快回家團聚跟好好休息！辛苦了！」、「父母心疼孩子阿！醫護真的太辛苦了，謝謝他們，台灣加油」、「看了好捨不得啊！醫護人員辛苦了」、「辛苦了，謝謝醫護在最前端守護保護著我們」、「淚打轉，心疼」。（編輯：陳雅雲）
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