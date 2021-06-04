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影／台灣大麻該不該合法化？他親訪遊行曝支持者心聲

▲台客導演親訪大麻合法化遊行現場，曝支持者心聲。(圖／台客劇場 授權)
▲台客導演親訪大麻合法化遊行現場，曝支持者心聲。(圖／台客劇場 授權)

影像中心/綜合報導

2021-06-04 21:46:58

講到大麻第一時間你會想到什麼？毒品？非法？youtube頻道「台客劇場」分享自己先前採訪「大麻合法遊行」和身邊朋友對大麻的見解，讓大家了解大麻是什麼。

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影片中提到，在台灣若提到大麻，一般人不外乎認為是一種毒品，因為是毒品，所以民眾們知道不可以接觸它。然而「台客導演」採訪大麻合法遊行過程中，受訪者分享，其實在國外許多國家，醫學上大麻是可以做到緩和病人病痛的功用，但因現行台灣法律規定，大麻屬於非法毒品不得持有，現有教育體制下，也讓民眾對於大麻的認識，僅只有它的負面效果。

影片中支持者表示，大麻合法化遊行是希望能讓更多人認識大麻，了解它所能提供的正面效果，而不因傳統的教育影響，一概否定大麻的功用。支持者盼望有朝一日台灣能合理使用大麻，將大麻使用在正確的用途上。

「台客導演」最後也表示，拍攝活動紀錄影片分享，並不是想說服大眾支持大麻合法化，而是希望民眾們能再度重視這個議題，給予不同的觀點。(影音編輯：張鈞瑞)

▲一般民眾想到大麻，就直覺的反應是非法物品，然而真是如此嗎？
▲一般民眾想到大麻，就直覺的反應是非法物品。(圖／台客劇場授權)
▲台客劇場採訪了身邊的人，了解大家對大麻的認識。
▲台客劇場採訪周邊朋友，了解大家對大麻的認識。(圖／台客劇場授權)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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