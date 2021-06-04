我是廣告 請繼續往下閱讀
去濕神器 1：四神湯
四神包含山藥、茯苓、芡實、蓮子，有些人也會加入薏仁，藥材有補腎健脾、補氣利濕的效果，且藥性溫和適合全家大小食用，是說到體內去濕不能被忽略的平補藥膳！
- 懶人煮法：將中藥材（可再加入汆燙後的排骨或大腸）放入鍋加水中燉煮或用電鍋（外鍋兩杯水）煮 1 小時，或使用燜燒鍋將內鍋煮滾後燜隔夜，煮軟熟透後加入米酒和鹽調味。
綠豆有消熱消暑，除煩止渴，通利小便的作用；而薏仁可以利水滲濕，健脾除痺，清熱排膿。兩個加在一起煮效果更好，對於改善水腫和皮膚美容都有很好的效果。但盡量不加糖，否則糖太多去濕效果會降低，體質虛寒及孕婦應避免大量食用。
- 懶人煮法：綠豆與薏仁的比例約 5:3，薏仁洗淨後泡半天水，先下滾水汆燙後撈起去生味，薏仁放入水中先用電鍋外鍋一杯水下去煮，跳起來後再下綠豆，外鍋再加一杯水再蒸一次，跳起後不馬上開蓋，燜 30 分鐘。
絲瓜是台灣夏季很常見的蔬菜，除了水分含量高又清甜之外，在中醫有消暑降火、清熱解毒的作用，屬於涼性的食材，很適合搭配薑，有發汗去濕的作用，而體質較熱（容易嘴破、長痘痘、口臭或大便黏膩）的適合用「嫩薑」，避免上火；寒性體質（容易手腳冰冷、腹瀉及白帶多）則可以多用老薑。
- 煮法：絲瓜洗淨去皮切塊，薑洗淨切絲，起油鍋小火先下薑爆香後，絲瓜下鍋，加少許水蓋鍋蓋（絲瓜會出水所以不用加太多水），小火燜到絲瓜出水熟透加鹽巴調味即可。
玉米鬚又被稱為「龍鬚」，不論是由新鮮的有機帶殼玉米筍或玉米拔起來，或是在合法中藥商購買乾燥的玉米鬚都可以，玉米鬚利尿消腫、清肝利膽，對於體濕的人一週可以喝 2-3 次，不過要注意有機栽種的玉米才能拿來煮，不然喝下農藥就不好了。
- 煮法：玉米鬚洗淨後放入水中先大火煮滾，後用小火再煮 10 分鐘即可。
參考文章〈５個神奇穴位，除體濕、調節內分泌！〉，在休息時可以搭配穴道按摩，讓體內濕氣不在瘀積，迎來神清氣爽的身體和精神！
1. 百會穴：兩耳往上交會至頭頂處。
功效：幫助理順行氣，消除積滯，還可健腦寧神。
方法：手握拳輕敲打，或是揉搓穴位3-5分鐘，有發熱的感覺最好。
2. 大椎穴：低頭時，頸部中線第一個凸起處的下方的凹陷處。
功效：可避免風寒濕邪的侵襲，提高免疫力。
方法：低著頭，用雙手大拇指同時用力來回揉擦大椎穴，直至穴位有發熱感覺。
3. 神闕穴：人體的腹中部，肚臍中央。
功效：有助於健脾祛濕、強健身體。
方法：順時針揉搓腹部。
4. 湧泉穴：腳底前1/3正中間凹陷處。
功效：對睡眠有幫助，且對治療腎虧引起的眩暈、失眠、耳鳴、頭痛、腰痛等有一定的效果。
方法：用點按的方式早晚各按摩1次，每次點揉3-5分鐘，以有酸痛感為佳，兩側交替進行。
5. 陰陵泉穴：膝蓋內側凹陷處約下方3指寬處。
功效：有清利濕熱，通經活絡的效果。
方法：用點按的方式為主，每次按摩100～160下，每日早晚各1次。
文/吳宜庭、艾蜜莉 圖/巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 身體疲憊沉重、水腫、長濕疹？營養師推 4 種去濕懶人料理！
防疫生活對策 / 多運動不只降三高、抗發炎！研究：「有氧運動」有效調節情緒減輕憂鬱、焦慮