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台人感謝花籃湧入！日本台灣交流協會暖心回應：萬分感激

▲日本124萬AZ疫苗抵台，許多台灣人送花籃到日本台灣交流協會致謝。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書）
▲日本124萬AZ疫苗抵台，許多台灣人送花籃到日本台灣交流協會致謝。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 20:46:08

日本政府提供我國的124萬劑AZ疫苗今（4）日抵達，不少醫師大讚這些疫苗是抗疫的及時雨、一線曙光，許多台灣民眾更是送上花籃卡片到日本台灣交流協會致謝，網友們也紛紛在各社群網路平台洗板「台日友好」，對日本即時伸出援手大為感動。對此，日台交流協會晚間也在臉書發文暖心回應，強調「大家的心意都收到了，萬分感激。」

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日台交流協會在臉書粉專分享了兩張照片，第一張是載著AZ疫苗的班機抵達機場時的情況；第二張則是民眾送上的感謝花籃和卡片。照片中可以看見，許多民眾寫著「謝謝日本」、「感激不盡」、「日本謝謝您，我們的好朋友」等卡片，日台交流協會可說被感謝花籃給淹沒。

▲日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗今日抵達。（圖／翻攝自「日本台灣交流協會」臉書）
▲日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗今日抵達。（圖／翻攝自「日本台灣交流協會」臉書）
對於台灣人的感謝，日台交流協會表示，「我們並不認為日本的報答多麼完美，只是盡力做現階段能做的，但真的非常多的日本民眾真心希望為台灣朋友做事。如果能帶給鄰居溫馨，我們也很欣慰。大家的心意都收到了，萬分感激。」

文章一出立即又引發台灣網友另一波洗板，包括急診醫師白永嘉也留言回覆說，「反正我們台灣人現在會先乖乖在家吃生魚片、帝王蟹、喝清酒、看日劇！疫情結束之後，去日本賞櫻、賞楓、滑雪就是醬。謝謝你們！日本好朋友」，反映了許多人的心聲。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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沒有，應該要宅再家挺台灣！
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