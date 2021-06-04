台人感謝花籃湧入！日本台灣交流協會暖心回應：萬分感激
日本政府提供我國的124萬劑AZ疫苗今（4）日抵達，不少醫師大讚這些疫苗是抗疫的及時雨、一線曙光，許多台灣民眾更是送上花籃卡片到日本台灣交流協會致謝，網友們也紛紛在各社群網路平台洗板「台日友好」，對日本即時伸出援手大為感動。對此，日台交流協會晚間也在臉書發文暖心回應，強調「大家的心意都收到了，萬分感激。」
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 20:46:08
日台交流協會在臉書粉專分享了兩張照片，第一張是載著AZ疫苗的班機抵達機場時的情況；第二張則是民眾送上的感謝花籃和卡片。照片中可以看見，許多民眾寫著「謝謝日本」、「感激不盡」、「日本謝謝您，我們的好朋友」等卡片，日台交流協會可說被感謝花籃給淹沒。
對於台灣人的感謝，日台交流協會表示，「我們並不認為日本的報答多麼完美，只是盡力做現階段能做的，但真的非常多的日本民眾真心希望為台灣朋友做事。如果能帶給鄰居溫馨，我們也很欣慰。大家的心意都收到了，萬分感激。」
文章一出立即又引發台灣網友另一波洗板，包括急診醫師白永嘉也留言回覆說，「反正我們台灣人現在會先乖乖在家吃生魚片、帝王蟹、喝清酒、看日劇！疫情結束之後，去日本賞櫻、賞楓、滑雪就是醬。謝謝你們！日本好朋友」，反映了許多人的心聲。（編輯：倪浩軒）
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