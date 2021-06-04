300餘名醫護接種大隊全力投入 高雄2.7萬劑疫苗3天打完
高雄市上一批AZ疫苗獲配2.1萬劑，高雄市長陳其邁宣示要在3天內打完，到5月30日晚間6點，高雄市衛生局即宣布施打率已經達到106%，而第三批配送到高雄的27,000劑AZ疫苗，累計到今天中午，施打率已經達到82%，高雄市衛生局在今（4）晚指出，截至晚間10點為止，高雄市已將本次獲配27,000劑疫苗施打完畢。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-04 23:03:46
高雄市政府衛生局指出，為快速接種，高雄市不僅責成轄內23家合約院所於院內接種第一線醫事人員及院內工作人員，衛生局更與醫事公會合作，事先進行醫事人員、第一線防疫人員及警消人員等聯繫及造冊，並規劃接種次序，且設置5處大型接種站，安排最適切的接種動線，以符合現有的防疫措施。
經清點，6月2至4日，3天內總計接種28,876人，已經施打107%，提供第一線「醫事人員」及「防疫人員」百分百的疫苗保護，高雄市長陳其邁在晚間也感謝300餘名支援接種站的防疫人員以及醫療人員，並感謝前往接種的人員都配合依序接種，在最短時間內鞏固高雄市防疫及醫療量能，確保各項防疫工作落實運作執行。
衛生局也呼籲，國內疫情嚴峻，快速接種COVID-19疫苗，有效提高疫苗接種涵蓋率為當務之急，下一批次疫苗即將到貨，屆時請符合接種資格的各類對象，依市府衛生局規劃安排的接種地點依序完成疫苗接種，營造群體免疫效應，團結抗疫，守護高雄。
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