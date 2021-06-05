美專家：拜登查病毒源情報待整合　90天不充裕

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美國之音（VOA）中文網報導，美國學者、前五角大廈情報分析師蓋瑞特（Dan Garrett）表示，這項任務會動用整個美國情報界的資源，其中包括人力、技術及科學能力，拜登（Joe Biden）還為此呼籲美國國家實驗室援助。
蓋瑞特表示， 3月以來浮現的新訊息顯示，實驗室洩漏理論有一定的可能性。其中包括3名武漢病毒研究所員工在11月初生病，只是還不清楚他們患有什麼疾病，病情有多嚴重。另一點則是中共解放軍參與了武漢病毒研究所的研究。
他指出，世界衛生組織（WHO）直到疫情爆發1年多後才得以進行，且許多研究人員直指，他們無法獲取原始數據或其他許多記錄。因此，拜登才試圖命令情報界找出其中一些問題的答案，試圖填補其中的空白。
華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）也持同樣看法，認為美國不同情報部門會將各自蒐集的情報彙整，且上述兩人都認為90天的時間並不充裕。
白邦瑞表示，調查會圍繞「病毒屬性」─也就是病毒是實驗室培養的還是自然產生的，以及中國政府「是否曾經掩蓋疫情」，這關係到中共總書記習近平何時得知病毒的出現。
他指出，湖北省紀委、監察委黨風政風監督室副主任葉志強曾在2020年5月號的「中國紀檢監察雜誌」發表文章，指疫情發生至同年4月中旬，湖北省共處分防疫失職的黨政人員、幹部3000多人，其中廳局級10多人，縣處級100多人。情報部門應該查清他們被免職的具體原因。
白邦瑞並表示，這次的調查應該弄清美國政府與武漢病毒研究所先前的合作形式和內容。他並認為，武漢病毒研究所和地方政府很可能沒有把所有的資訊交給北京。因此，可以查看衛星圖像，包括武漢病毒研究所停車場在疫情爆發前後停放過的車輛。（編輯：邱國強/吳柏緯）1100602