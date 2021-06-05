COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新加坡開放私立醫院申請　免費為民眾打科興疫苗

▲新加坡衛生部表示，當地私人醫療機構可在特別採用程序下，向政府申請提供中國科興疫苗；不適合接種信使核糖酸（mRNA）疫苗的民眾，可到這些診所免費接種科興疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡衛生部表示，當地私人醫療機構可在特別採用程序下，向政府申請提供中國科興疫苗；不適合接種信使核糖酸（mRNA）疫苗的民眾，可到這些診所免費接種科興疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-05 06:16:31

（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）新加坡衛生部今天表示，當地私人醫療機構可在特別採用程序下，向政府申請提供中國科興疫苗；不適合接種信使核糖酸（mRNA）疫苗的民眾，可到這些診所免費接種科興疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星媒報導，衛生部表示，私立醫院及診所可透過特别採用程序（Special Access Route）向衛生部申請提供中國科興（Sinovac）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

衛生部將選出約20家私人診所，讓他們使用新加坡現有的20萬劑科興疫苗。不適合接種mRNA疫苗或對這類疫苗過敏的新加坡公民、永久居民及長期准證持有者，可到這些診所接種科興疫苗；民眾無須負擔疫苗費用，但診所可收取其他費用。

衛生部指出，針對先前無法接種mRNA疫苗或對這類疫苗過敏的3萬4000人，若選擇接種科興疫苗，星政府將為他們全額支付這些費用。

另外，衛生部也說，由於衛生科學局尚未批准使用科興疫苗，因此接種科興疫苗者若出現嚴重副作用，將不能透過「疫苗致傷經濟援助計畫」索賠，建議民眾在接種前與醫生討論風險。

新加坡已採購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）、科興疫苗。星國衛生科學局目前僅批准使用Pfizer-BioNTech、莫德納等2款mRNA疫苗。

不過，今年2月底，儘管星當局尚未批准使用，首批科興疫苗就運抵新加坡。衛生官員解釋，這批疫苗是依預先採購合約運抵。

不同於Pfizer-BioNTech、莫德納疫苗，科興疫苗內含滅活新型冠狀病毒，以誘發人體免疫系統產生抗體。

新加坡衛生部長王乙康本週稍早表示，星政府將允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，引進世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。清單上包括莫德納、Pfizer-BioNTech、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、中國國藥集團及科興疫苗。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動疫苗接種計畫，截至5月31日，已有約228萬人至少接種一劑疫苗，其中176萬6497人已完成2劑接種。

此外，新加坡今天新增13人確診，其中包括7起社區病例，是3週多以來最低的單日新增本土案例數，另有6起境外移入；全國累計確診案例為6萬2158例，其中33人病故。（編輯：張佑之）1100604

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.72%95.28%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
71.41%28.59%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.09%4.91%
2021-06-01-2021-06-04
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀