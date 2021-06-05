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曹興誠批甘為中共犬馬　國民黨：監督政府是在野黨職責

▲國民黨發言人江怡臻表示，國民黨一向呼籲中央地方團結抗疫，杜絕政治口水謾罵，堅持為基層民眾的需求與恐懼發聲。（圖／資料照片）
▲國民黨發言人江怡臻表示，國民黨一向呼籲中央地方團結抗疫，杜絕政治口水謾罵，堅持為基層民眾的需求與恐懼發聲。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-05 09:48:42｜2021-06-05 09:50:32

新冠肺炎本土疫情大爆發，藍營頻質疑蔡政府防疫政策，但種種謾罵讓聯電榮譽董事長曹興誠看不下去，痛罵「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪！」國民黨發言人江怡臻回應，國民黨一向呼籲中央地方團結抗疫，杜絕政治口水謾罵，堅持為基層民眾的需求與恐懼發聲。

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江怡臻指出，國民黨嚴正駁斥任何抹黑栽贓本黨的言論，身為在野黨，有義務替民眾傳達政府聽不到或不想聽的聲音，也有責任去監督中央的作為不足之處，提出多元的建議來解決國家的問題，這是民主社會重要的精神。

江怡臻指出，在野黨的責任就是要提醒政府、監督政府，要時時針對前線的真實狀況進行修正及補給，給予支援，要傾聽人民心中的需求及聲音。在這波疫情的防治上，本黨從去年就多次呼籲政府儘早採購經國際認可之莫德納、輝瑞、AZ疫苗，甚至團結各地方首長向中央表達自行購買疫苗的訴求，為的就是能趕快取得疫苗，以求早日達到群體免疫的最低門檻。疫情擴散後，台灣疫苗數量不足是鐵錚錚的事實，若不以最快的速度取得疫苗，解封之日恐將遙遙無期。

江怡臻強調，國民黨主張政府要積極採購安全、有效，經國際認證的疫苗，曹興誠先生不應毫無根據，恣意扭曲國民黨的立場。江怡臻表示，蔡政府自詡防疫成果卓越，今年因久必疏漏造成疫情擴散，才讓人民發現中央沒有確實準備，要疫苗沒疫苗，完全只想靠疫調，防疫失敗就怪罪到是人民鬆散了，近日還怪罪年輕人是疫情擴散的原因，去年急著將防疫成果攬在民進黨執政的功效，今年疫情擴散就甩鍋給人民、給地方縣市長，這絕對不是負責任的表現。

江怡臻表示，國民黨會一直站在人民的立場捍衛國民的健康，台灣不少企業家、宗教團體有錢出錢，有力出力，積極與國外接觸購買疫苗，本黨非常敬佩與感謝；同時，也非常感謝日本在危難之際捐助台灣疫苗，這些都是人飢己飢的具體行動表現，國民黨也會基於同樣的精神為人民發聲，為人民的福祉努力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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