贈疫苗接蔡英文致電答謝 安倍：台灣一直是真正的朋友
日本政府在傳出將贈台灣逾百萬劑的阿斯特捷利康(AZ)疫苗後，短短時間內，載著124萬劑疫苗的班機4日下午就已抵達台灣，展現超高效率與行動力。此前有日媒報導，日本前首相安倍晉三是此次捐贈能快速執行的重要推手，而他本人也在接受專訪時表示，台灣一直是真正的朋友。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-05 06:48:53
根據日本《產經新聞》報導，安倍晉三昨(4日)接受其專訪表示，上個月底日媒陸續報導，日本有考慮要提供疫苗給台灣後，總統蔡英文曾親自致電向他道謝，對此安倍的回應則是：「東日本大地震以及去年新冠疫情時，台灣提供口罩等幫助，日本在面臨困境時，台灣一直是真正的朋友。」
報導也指出，2011年東日本大地震發生後，災損嚴重，當時台灣向日本捐贈了200億日元(折合新台幣約50億)，協助救災與重建；去年4月疫情爆發，日本口罩數量嚴重不足時，台灣也曾捐贈給日本200萬個醫用口罩。
《產經新聞》在3日的一篇報導中，聲稱此次的台日互助行動是因上月24日，我國駐日代表謝長廷曾與美國駐日代理大使楊舟、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人進行餐敘，提到日本考慮供應台灣AZ疫苗，三方在餐敘中達成初步共識，之後薗浦健太郎便立刻向安倍晉三匯報情況，並點出台灣合作的意願，安倍聽了之後便表示：「那（我們）要立刻展開行動」。
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