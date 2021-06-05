不夠打！印度訂購3億劑新冠疫苗　尚未獲緊急批准

印度從4月中旬開始爆發第2波新冠疫情，不只付出沉重的生命代價，也凸顯原本身為疫苗主要供應國的印度，在疫情急遽來襲之下，不得不病急亂投醫的困境。根據外媒報導，為了因應第2波疫情，政府訂購了3億劑新冠疫苗，但該疫苗還在進行第3期試驗，也還沒有獲得緊急批准的許可。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-05 07:28:23
綜合《路透社》等外媒報導，印度政府週四簽署了第一份未經批准的新冠疫苗命令，將從印度公司「Biological-E」購買3億劑疫苗，並已預付約2億美元的款項，儘管該疫苗仍在進行3期臨床試驗；印度衛生部聲稱，這項合作顯示印度政府向Biological-E提供研發和財政上的支持，以鼓勵本土疫苗製造商更加努力。
在簽署這項命令之前，印度主要是替人民接種印度血清研究所生產的阿斯利康(AZN.L)疫苗，以及當地公司Bharat Biotech生產的Covaxin，並將於6月中旬也加入俄羅斯的衛星5號疫苗(Sputnik V)。然而，就在政府上個月宣布，向所有成年人開放疫苗接種後，供應短缺的情況更加明顯，部分疫苗接種中心甚至不得不暫時關閉。
印度政府缺乏妥善規劃的決定，引來印度最高法院的批評，認為政府在疫苗推出的相關政策上，表現過於拙劣，導致34萬人死亡、數百萬人仍處於弱勢。
報導也指出，目前印度9.5億的成年人口中，只有4.7%的人有完整接種疫苗，身為世界第2大人口國，印度光4月和5月就有約17萬人死於新冠肺炎。
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