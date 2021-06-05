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網球／俄國女將被指控打假球　法網首輪賽後即遭到逮捕

▲俄羅斯雙打選手Yana Sizikova涉嫌打假球。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯雙打選手Yana Sizikova涉嫌打假球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-05 08:21:06

今年法網賽事場外風波不斷，根據《BBC》報導，俄羅斯雙打選手Yana Sizikova在首輪賽事結束後已經遭到逮捕，去年她曾被指控打假球而遭到法國警方拘留。

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在去年法網公開賽Sizikova和美國選手Madison Brengle搭檔，首輪輸給了羅馬尼亞組合Romanians Andreea Mitu/Patricia Maria Tigin，當地警方當時注意到第二盤比賽出現「可疑雙誤」，並且在那之後國際賭盤收到了數十萬歐元的賭注，因此懷疑她操作比賽。

在那場比賽結束後，Sizikova遭到逮捕，並且被拘留，不過隨後被釋放。相關調查在去年10月展開，BBC表示當局正在調查Sizikova在內的幾名網球員。

今年法網首輪Sizikova和新搭檔Yekaterina Alexandrova在首輪直落二不敵Storm Sanders/Ajla Tomljanovic，賽後她在按摩時被警方逮捕，酒店的房間也遭到了搜查。

巴黎檢察官辦公室在受訪時告訴美聯社，Sizikova因「體育賄賂」和「有組織的欺詐」等罪名而被逮捕，但沒有提供更多的細節。

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