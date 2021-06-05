彩雲減弱！受梅雨鋒面影響　氣象局發豪雨特報

原彩雲颱風，現在已成熱帶性低氣壓，然而受到梅雨鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局今（5）日發布豪雨特報，針對高雄市、屏東縣地區及嘉義、台南山區有局部大雨或豪雨，南投、彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
記者許家禎／台北報導
2021-06-05 08:42:24｜2021-06-05 08:42:57
氣象局指出今天滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地整天降雨機率高，屬於有陣雨或雷雨的天氣，西半部及東北部容易出現短時強降雨並有普遍性的大雨或豪雨，尤其南部山區強降雨時間長，有局部大豪雨發生的機率。
氣象局特別提醒大家，此波鋒面結構完整且伴隨偏強的西南風，鋒面帶上容易出現中小尺度的強對流系統，並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，對流胞確切出現的時間、地點尚須配合即時監測來輔助，請隨時留意氣象局發布的相關訊息；溫度方面，各地高溫約29、30度，感受較為舒適。
第3號颱風「彩雲」已於昨晚8時減弱為熱帶性低氣壓，其雖然在逐漸遠離當中，不過由於西南風偏強，今天東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海空曠地區仍有8到9級強陣風，而西南部、恆春半島及東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區則有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。
而關於週六到週日，梅雨鋒面影響台灣，加上西南風帶來豐沛的水氣，各地天氣不穩定，並將有明顯雨勢。西半部及東北部地區，容易有大雨或豪雨，尤其南部山區有局部大豪雨發生的機率，請務必做好預防措施、嚴防大豪雨和可能引起之災害。