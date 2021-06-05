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汪小菲不爽台北打不到疫苗　痛批：歷史肯定記這一筆

▲汪小菲（左）發文痛罵台北打不到疫苗。（圖／資料照、大S微博）
▲汪小菲（左）發文痛罵台北打不到疫苗。（圖／資料照、大S微博）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-05 09:46:43｜2021-06-05 15:15:45

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，儘管日本日前贈與124萬劑AZ疫苗，台灣國內疫苗施打量仍不足。藝人大S老公汪小菲今（5日）凌晨忍不住在微博發文痛罵：「我的家人在台北根本打不到疫苗，太無恥，太低級了。」未料此篇發文，意外惹怒老婆大S，導致自己被單方面離婚。

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▲汪小菲指出台灣與大陸的差距。（圖／汪小菲微薄）
▲▼汪小菲指出台灣與大陸的差距。（圖／汪小菲微薄）
▲。（圖／汪小菲微薄）
汪小菲在微博貼出照片，表示疫情間來回隔離3次，內需一切繁榮，已經開業簽約10家店，反觀台北的家人根本打不到疫苗，直言：「太無恥，太低級了，這就是對比，這就是差距。」指出自己公司現在欣欣向榮，台灣卻一片慘淡，他在台灣經營S飯店，喊話：「在台北酒店同事辛苦了，幹不下去的話，大陸有幾十家店等你們來做經理，工資翻倍。」

此外，汪小菲提到日前台灣確診者搭飛機抵達廈門一事，認為：「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」

▲汪小菲認為歷史書一定記著此事。（圖／汪小菲微薄）
▲汪小菲認為歷史書一定記著這一筆。（圖／汪小菲微薄）
貼文一出引起熱議，大陸網友紛紛留言「把大S帶回來打疫苗啊」、「尤其是在youtube可以看到台灣新聞，台灣真正的對大陸的態度，寒心！好像日本是他們的同胞我們才是敵人！」、「其實我一直覺得大陸人民對台灣人民是關懷的，只是這份真心被反覆踐踏後已經冷了，現在只想要島不要人。而且台灣也不再是當初的寶島台灣亞洲四小龍了，經濟發展不行。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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