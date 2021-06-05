日本暖贈疫苗！謝金河見「這幕」落淚　曝台灣關鍵下一步

本土疫情大爆發，台灣疫苗短缺，而日本政府捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，在昨（4）日運抵，讓台灣人相當感動，就連台北101、圓山飯店都亮起燈號以表感謝。對此，財信傳媒董事長謝金河也以伊索寓言「北風與太陽」比喻日本是太陽、中國是北風，更揭開「關鍵下一步」，表示「得到124萬劑疫苗，台灣仍不能鬆懈，6月要盡一切努力取得所有能夠得到的疫苗」。





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謝金河今（5）早在臉書發文，這次日本雪中送炭緊急送來124萬劑的AZ疫苗，全台老百姓心中的感恩之心上升至最高點，「在患難中，你才會真正感受到誰真正對你好！在全台灣陷入無疫苗焦慮的一刻，日本出手援救台灣，就像2011年日本大地震，台灣人自動捐款200億日圓賑災，那些年，我到日本參訪企業，幾乎每一家公司都會表達感謝台灣」。





▲台北101晚間排字亮燈，感謝日本捐贈疫苗給台灣。（圖／翻攝自台北101臉書專頁）

謝金河指出，昨天最美的風景是駐日的大使謝長廷在載送疫苗的飛機起飛前九十度深鞠躬畫面，「剎那間，我的眼淚掉下來」。而他也表示，這次疫情來襲，其實是中國大陸可以適度對台灣伸出援手的好時機，「台灣人善良，大多數都是吃人三分，回報七分，在台灣最困難的一刻，只要中國軍機宣布停止飛越台灣領空一個月，並暫時擱置政治爭議，恊助台灣取得國際認證疫苗，我相信中國會擄獲半數台灣人民的心，可惜這個角色由日本來扮演，此時，誰是太陽？誰是北風？一目瞭然」。





謝金河認為，其實藍營的政治人物如果把焦點轉一下，把跪求蔡英文不要攔阻人民取得疫苗，改成呼籲北京不要在國際上阻撓台灣取得疫苗，意義就會有很大的不同。





但他更指出，「得到124萬劑疫苗，台灣仍不能鬆懈，6月要盡一切努力取得所有能夠得到的疫苗」，像銀行擠兌時，讓民眾看到很多現鈔擺在那裡！還有，一定要用舉國之力，重建國產疫苗的信心與生產體系，我們有半導體的護國神山，也要建立防疫的護國陣線。





最後他也分析，「這一次疫情也會衝擊政治體系，這次站在北京這一邊，頻放冷箭攻擊台灣的會先淘汰，地方父母官如果只會放狠話，不能解決問題，還進一步恐嚇民眾的，支持聲量也會受影響！民眾會用放大鏡檢視每個政黨，政治人物的表現，疫情也是一面照妖鏡」。（編輯：郭佩蓉）



