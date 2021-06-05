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台股震盪周線連三紅　展望新一周避開當沖盛行個股

▲法人指出，本土疫情緊張，但美國財政政策被看好，台股企業獲利持續上修，建議新一周避開籌碼凌亂、當沖盛行的個股，逢高調節、等待好價位。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，本土疫情緊張，但美國財政政策被看好，台股企業獲利持續上修，建議新一周避開籌碼凌亂、當沖盛行的個股，逢高調節、等待好價位。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-05 09:45:28

受到美股科技股拖累影響，台股昨（4）日開低震盪，漲多的傳產股也面臨獲利了結賣壓，盤中一度跌逾百點，回測17100點關卡，終場下跌98.75點，收在17147.41點，5日線失守，成交量4400.22億元，周線連三紅。法人指出，本土疫情緊張，但美國財政政策被看好，台股企業獲利持續上修，建議新一周避開籌碼凌亂、當沖盛行的個股，逢高調節、等待好價位。

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針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 近一周台股大致呈現持續反彈走揚格局，盤面上主要由傳產股所帶動，電子族群則是漲跌互見。

總體經濟方面，他指出美國5月ISM製造業採購經理人指數報61.2，較前值小幅上揚，製造業活動持續擴張。5月製造業景氣持續擴張，企業和供應商仍在努力滿足不斷增長的需求水平，但交貨時間拉長、關鍵原物料短缺、大宗商品價格上揚以及物流困境等問題，也繼續影響製造業各領域。隨著歐美接種疫苗比例持續提升，預期歐美總體經濟持續回升。

廖哲宏表示，大宗商品報價持續走揚，油價也來到今年高點，經濟逐步復甦帶動需求持續回升，紙類、航運、機票等相關報價持續走揚，帶動相關族群獲利持續上修，相關股票股價也紛紛來到近期新高。

反觀電子族群，廖哲宏說，由於短期印度、東南亞疫情再起，恐怕影響短期點子產品需求。此外，中國大陸五月電子產品像是手機以及電視銷售不佳，更重要的是，市場開始擔心歐美下半年陸續解封後，消費預算可能從電子產品轉向旅遊與服務，更添增科技產品需求展望的不確定。

在投資方向上，廖哲宏表示，儘管短期上游半導體以及部份零組件缺貨漲價依舊，不過在投資布局上，建議轉向中長期成長趨勢產業，像是電動車、AIoT，高速傳輸以及伺服器等相關產業。

永豐投顧則指出，本土疫情緊張有感染力，對內需也是重傷，但是台灣成長動力主要來自外需。眼前歐美因疫苗普遍施打而重新啟動，再加上美國拜登的擴張性財政政策，外需看好，而台股企業獲利持續上修，股市定不寂寞，短線應等待反彈回吐壓力消化，建議避開籌碼凌亂、當沖盛行的個股，做中線布局。綜合而言，新一周提防拉回，建議逢高調節，觀望籌碼沉澱，指數區間看16700點至17300點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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