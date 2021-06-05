竹科「護國神山群」首座篩檢站啟用！林智堅PO文感動萬人

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情嚴峻，京元電子移工群聚案持續延燒，新竹市今（5）日也在園區啟用竹科專責篩檢站，準備替4千多名移工篩檢，而新竹市長林智堅深夜也在臉書發文致謝各界，表示「國軍來了，大家心也安了」，貼文一出，也吸引超過萬人按讚，更有人直呼「新竹市有堅哥，好放心」。





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新竹市長林智堅昨（4）日深夜在臉書發文，表示「旭日初升，一台一台的迷彩軍卡，緩緩的駛進台灣半導體產業重鎮-新竹科學園區，國軍來了，大家心也安了」，在指揮官一聲令下，國軍弟兄們迅速、整齊的展開任務部署，從早上七點到下午四點，八個小時內，50頂深綠色的迷彩帳篷，一頂一頂的陸續出現在國人面前，「這一頂一頂的帳篷，不只是守護國人健康的希望，也是防衛台灣半導體產業重鎮的防疫堡壘」。





林智堅說，昨天，當我離開竹科社區篩檢站的時候，在車上，接到園區企業主的電話，希望市府協助園區企業進行外籍移工的篩檢，即早找到潛在的患者，守護員工的健康狀況，同時也確保產能不會受到影響，「竹科需要我們的協助，我們要如何幫助？如何做好？如何守護『護國神山群』」？





▲新竹市政府獲得國軍支援，打造竹科移工篩檢站。（圖／翻攝自林智堅臉書）

「防疫視同作戰，我進到辦公室後，馬不停蹄的和同仁們討論，我們有足夠的能力和專業的人員來做好嗎」，林智堅指出，經過一番討論之後，上週，我們打造全國第一座專責疫苗施打站，未來還有4座要進行，物資已經到了彈盡糧絕的困境，「我看得出來，同仁們臉上的疲備，我笑笑的說，『沒事的，我們的團隊已經習慣關關難過，關關過』，一席話後，同仁們都笑了，因為他們知道我已經決定了」。





「自助、人助、天助，老天爺總是疼惜做事的人」，他表示他們想到了國軍，有人、有裝備又有極高的效率；也想到新竹五大醫院，有專業的醫師與醫護人員，且與市府互動密切，「最後我也知道，我們市府團隊早已經做好心理準備，此時有人協調廠商，有人開始盤點、分配人力，而我打了一通重要的電話。第一時間我向蔡英文總統報告，我們需要國軍的協助，總統告訴我，『智堅你放手去做，把新竹市、竹科守好，有任何需要國防部和衛福部都會提供你最大的協助』」，過不久林智堅便接到了邱國正部長的回電，「他也很阿莎力的告訴我，國軍會全力支持」。





林智堅認為，竹市、竹科與鄰近縣市不僅是共同生活圈，也是生命共同體，「這一戰我們無法置身事外，也不會置身事外，我們要打一場跨縣市、跨區域的聯合作戰，共同打造一道守護國人健康與戰略產業的安全屏障」，他也提到「夜深了，這裡的燈還沒熄，因為還有許多人在這裡守著，守著自己的崗位，要為明天的工作做最好的準備，因為他們知道這是為台灣，為家人，為防疫工作盡一份力的機會，感謝所有參與這個不可能任務的夥伴們」。（編輯：郭佩蓉）



